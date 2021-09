Lenč: Boris Kollár sa pripomína, že je drahou nevestou

Ako si vysvetľujete búrlivé vyhlásenie Borisa Kollára, že nebude na strane Ficovej ani Čurillovej mafie a že nebude podporovať činnosť pracovnej komisie? Prečo spravil takýto krok?

Myslím si, že to vyjadrenie vyplýva z toho, že Boris Kollár si ako populistický politik uvedomuje, že táto téma nie je pre voličov, verejnosť a pre neho taká zaujímavá, že by na nej mohol získavať potenciálnu podporu verejnosti. Preto apeloval na tzv. chlebové témy, pri ktorých môže vystupovať ako ten, čo pomáha. Tak ako mali svojho času aj na bilbordoch, že Boris pomáha a rozdáva. Myslím si, že Boris Kollár si uvedomuje, že výsledky, ktoré by z pracovnej skupiny mohli vyjsť, by mohli byť ohrozením ich preferencií. Výsledky boli mohli byť odbornou verejnosťou potenciálne vnímané ako ohrozujúce princípy demokratického štátu, ale možno aj ohrozujúce jeho aktuálne postavenie, či už v koalícii, alebo v politike. Nezabúdajme, že jeho veľmi blízky človek Vladimír Pčolinský sa z väzby dostal vďaka tomu, ako systém funguje dnes. Systém, ktorý minimálne Igor Matovič a Veronika Remišová, ktorí sa zúčastnili na tlačovej konferencii po zasadnutí bezpečnostnej rady, chcú zmeniť.

Dávnejší prieskum agentúry Focus v tomto roku ukázal, že druhým najčastejším dôvodom, pre ktorý voliči volili hnutie Sme rodina, bol boj proti korupcii. Naozaj platí téza, že jeho voličov téma korupcie nemusí až tak zaujímať?

Sú nejakí voliči, ktorí volili Sme rodina, ale sú aj voliči, ktorých by chcel Boris Kollár osloviť do budúcnosti. Nesmieme zabúdať ani na tento aspekt. Tam je možné, že to, čo deklarujú tí súčasní, nemusí byť prítomné v tých ostatných voličoch. Takisto nesmieme zabúdať, že boj proti korupcii hlásať môžu, ale ich voliči nemusia vnímať to, čo sa dnes deje pri rozklade bezpečnostných zložiek a systému fungovania štátu, ako boj proti korupcii. Skôr to zrejme vnímajú ako rozklad štátu. Takže na jednej strane deklarovanie boja proti korupcii je prítomné lákadlo aj pre voličov Borisa Kollára, ale je možné, že Boris Kollár chce osloviť aj tých voličov, ktorí odmietajú to, akým spôsobom dnes bojuje alebo nebojuje súčasná vládna koalícia proti korupcii. Chce osloviť tých, čo od vlády očakávajú najmä riešenia, ktoré naplnia ich peňaženky alebo budú menej vysávať ich financie. To je napríklad aj téma zdražovania energií, ktorú v rámci svojho brífingu postavil ako omnoho dôležitejšiu než akékoľvek „vysedávanie“ akejkoľvek komisie, ktorá má riešiť niečo z jeho pohľadu nepodstatné.

Poslanec Lukáš Kyselica (OĽaNO) sa vyjadril v duchu, že rešpektujú, ak sa koaličný partner nechce až tak angažovať v boji proti korupcii. Nie je prípadná reforma ohrozená absenciou podpory zo strany Sme rodina?

Nepredbiehal by som to, že zákony nemusia prejsť bez Borisa Kollára, pretože vládna koalícia bez hlasov Sme rodina má ešte tesnú väčšinu, len nie ústavnú, takže by to neboli ústavné zmeny. Napríklad aj Juraj Šeliga, pokiaľ si dobre spomínam, sa vyjadril, že od ministra Romana Mikulca očakáva nejaké zákony v skrátenom legislatívnom konaní v súvislosti s postavením polície. Takže bez Borisa Kollára sa môže podariť presadiť vládnej koalícii to, čo načrtol premiér Heger a ostatní, ktorí sa zúčastnili na vyhlásení po zasadnutí bezpečnostnej rady. No v každom prípade, ak takéto niečo prejde bez podpory koaličného partnera, bude to ďalším podčiarknutím nefunkčnosti vládnej koalície, ktorá je teraz už javom každodenným.

Vypomsťuje sa Igorovi Matovičovi spojenectvo s Borisom Kollárom?

Myslím si, že ich spolupráca je naštrbená, hoci obe strany sa skôr tvária, že nič sa na tom nemení. Je možné, že Boris Kollár niečo zmení okolo svojich vyjadrení. V každom prípade sa už od začiatku kauzy Pčolinský objavujú problémy medzi Sme rodina a Igorom Matovičom, týkajúce sa najmä postavenia a pôsobenia ministra Romana Mikulca. Takže nepovedal by som, že sa mu to vypomsťuje, lebo zas sme opakovane svedkami toho, že po silných rečiach sa snažia aspoň na čas tieto silné vyjadrenia obaja politici korigovať. To sa nedeje napríklad v prípade konfliktu Matoviča so Sulíkom, ktorý Matovič opakovane podnecuje, pričom Sulík sa snaží k nemu nevyjadrovať. Pri používaní termínu vypomstenie by som zatiaľ bol ešte opatrný. Až do momentu, keď sa naozaj prekročí pomyselný rubikon a nastane nejaký výrazný konflikt medzi Matovičom a Kollárom. Taký, čo by prípadne vyústil do nejakých krokov, ktoré by boli až nepriateľského charakteru.

Možno Kollárovo vyhlásenie interpretovať aj ako zmenu postoja pri neochote meniť posty vo vláde a koaličnú zmluvu?

Nemyslím si. Minimálne som to tak nevnímal. Skôr som to vnímal tak, že tým myslel zdôraznenie svojich požiadaviek, ktoré chcel odkázať vládnej koalícii. Teda to, že ak chcete niečo od nás, musíte splniť to, čo sme našim voličom sľúbili a na čom chceme budovať svoju popularitu. Skôr by som povedal, že takýmto spôsobom chce len podčiarknuť akýsi vydieračský potenciál svojej strany voči ostatným partnerom. Najmä využívajúc aj to, že vo vládnej koalícii je omnoho viditeľnejší konflikt Matoviča so Sulíkom, ktorý sa prejavuje napríklad pri tom, koľko má mať kto ministerstiev, do ktorého Kollár zasahovať nechce. Alebo aj konflikt v iných oblastiach, či už je to rozpočtová zodpovednosť, alebo nové návrhy ohľadom bankového tajomstva a podobne. Takže z tohto hľadiska si myslím, že Kollár sa skôr snaží využívať silu svojich poslancov na vydieranie ostatných koaličných partnerov, než to, že by chcel revidovať koaličnú zmluvu. Skôr sa pripomína, že je drahou nevestou.

Igor Matovič sa vyjadril, že buď bude mať SaS tri ministerské kreslá, alebo nech vypovedia koaličnú zmluvu. Zostane Mária Kolíková na poste ministerky spravodlivosti alebo je možné, že k rozvratu policajných zložiek pribudne aj ďalšia koaličná kríza?

Ak by ministerka Kolíková prišla o svoj post, tak Za ľudí príde o ďalšieho poslanca a poslanecký klub SaS sa o jedného poslanca posilní. Na to by sme nemali zabúdať. Na toto pravdepodobne Igor Matovič nemyslí pri svojich silných vyjadreniach. Alebo možno myslí, ale neuvedomuje si, aké to môže mať dôsledky. Priznám sa, že tých vecí, ktoré sa dejú okolo vládnej koalície a tých konfliktov, ktoré tam sú rozohrané, tých mikro- alebo makrovojen, ktoré sa tam objavujú, je tak veľmi veľa, že sa ťažko prejudikuje, ako dopadne práve tento konflikt. Teda otázka prerozdelenia alebo neprerozdelenia ministerských postov vo vláde. Takže priznám sa, že neviem povedať, či si Mária Kolíková udrží, alebo neudrží svoje ministerstvo. Ako som sa už raz vyjadril, racionálne pre túto vládu by bolo minimalizovať zbytočné konflikty a elegantne utvoriť trojkoalíciu, v ktorej by hoci aj SaS mala o jedno ministerstvo viac, ako si „zaslúži“. V takom scenári by aj OĽaNO by mohlo mať o ministerstvo viac, ak by prichýlili Veroniku Remišovú s jej poslancami. Ale opakovane sa ukazuje, že táto vládna koalícia robí všetko iné len nie racionálne rozhodnutia. Takže to je ďalší dôvod, pre ktorý sa dnes ťažko povie, či bude, alebo nebude Mária Kolíková o niekoľko dní či týždňov ministerkou spravodlivosti.

Tých konfliktov je skutočne veľa. Pripadá do úvahy aj alternatíva, že by to nakoniec zabalili a vyhlásili predčasné voľby? Alebo si uvedomujú, že takýto krok by mal pre nich devastačné účinky?

Ak opakovane všetci členovia koalície hovoria o opozícii ako o mafii, a zároveň vidíme, akým spôsobom sa vyvíjajú volebné preferencie a možné výsledky volieb, tak hlasovanie o predčasných voľbách alebo rozpad vládnej koalície by v podstate bol tým, že tá alebo oná politická strana by mala na sebe biľag toho, že umožnila návrat mafie, ako opozíciu nazývajú vládne strany. Takže si nemyslím, že by si ktorákoľvek z nich toto chcela zobrať na vlastné „tričko“. Predčasné voľby po rozhodnutí Ústavného súdu zároveň nie je možné vyhlásiť v parlamente. Takže z tohto hľadiska by sa mohli spoliehať len buď na referendum, za ktoré by museli hlasovať, ak sa zmení ústava, alebo by sa museli spoliehať na to, že prezidentka využije svoje ústavné kompetencie. Teda ak jej Národná rada svojou nečinnosťou dá priestor na to, aby ju rozpustila a vyhlásila predčasné voľby. Takže myslím si, že dnes sme od akýchkoľvek predčasných volieb omnoho vzdialenejší, ako to bolo na jar tohto roku. A to navzdory tomu, že kríza vo vládnej koalícii je podobná alebo možno ešte aj väčšia, než bola na jar.