Advokát z Nitry karhá Kubinu, obhajcu zadržaných vyšetrovateľov: Urazil si sudcu

Pre obhajcu je takmer vždy smutné, keď súd vyhovie prokurátorotovi a zoberie mu klienta do väzby, ale tak to v trestnom práve niekedy býva, konštatuje advokát Namir Alyasry z Nitry. Kolegovi Petrovi Kubinovi, ktorý obhajuje dvoch zo štyroch obvinených vyšetrovateľov NAKA, napísal otvorený list.

Nitriansky advokát reaguje na Kubinove slová, ktoré povedal médiám krátko po rozhodnutí bratislavského okresného sudcu, ktorý zobral do väzby jeho klientov – vyšetrovateľov NAKA. Kubina je bývalým kolegom Daniela Lipšica a do 25. mája bol poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej.

Kubina bol po rozhodnutí sudcu evidentne rozčarovaný.

„Uznesenie sudcu je odôvodnené ako platobný rozkaz, teda nijako,“ komentoval Kubina situáciu s tým, že mu „nič slušné nenapadá“.

„V tých rozhodnutiach absentuje akékoľvek odôvodnenie,“ pokračoval Kubina s dôvetkom, že v advokátskej praxi sa s niečím podobným nestretol.

Podľa neho sudca ignoroval skutkový stav, nevzal na vedomie najnovšie judikatúry. Poukázal pritom aj na prípad advokáta Martina Ribára, ktorý bol poldruha roka v kolúznej väzbe. Tam ho poslal práve jeden z Kubinových klientov.

„Je to iné, ako keď si dosiaľ obhajoval výlučne kajúcnikov. Tam v zásade niet čo pokaziť a ide naozaj len o obchodnoprávny rozmer, v ktorom si bezpochyby dobrý,“ prihovára sa Namir Alyasry kolegovi Kubinovi v otvorenom liste, ktorý zverejnil web pravnelisty.sk.

Nitriansky advokát sa prizal, že pozná jedného z obvinených, nie je to však Kubinov klient. „Je môj priateľ a teda vôbec som sa netešil, keď ho sudca pre prípravné konanie do väzby zobral,“ pokračuje v liste.

Kubinovi vyčíta slová, ktoré adresoval sudcovi. „Keby som sa mal vyjadrovať pre médiá takto urážlivo po každom rozhodnutí súdu s ktorým nesúhlasím, mohol by som disciplinárnymi rozhodnutiami zrejme aj tapetovať. My advokáti však pred médiámi neprezentujeme len seba a svoje názory, ale aj celý advokátsky stav,“ píše advokát z Nitry.

Pripomína, že medzi advokátmi sú aj tzv. trestniaci, ktorých prácu práve Kubina „na facebookovom profile advokátov v minulosti zosmiešňoval“. „A uvádzal si, že pre ‚psychohygienu‘ radšej na úkony napr. do Očistca ani nechodíš, aby si nás nemusel počúvať. Za to teba v stredu počúval celý národ. Preto prosím váž slová,“ radí Alyasry.

„Faktom je, že si to prestrelil, keď si uviedol, že odôvodnenie väzobného rozhodnutia je ako v platobnom rozkaze, teda žiadne. To nie je OK,“ pokračuje a vysvetľuje, že odôvodnenie je najvážnejšia a najzložitejšia časť súdneho rozhodnutia. V ňom musí súd zvažovať všetky okolnosti prípadu, vyrovnať sa s argumentmi sujektov, resp. strán.

Preto nitriansky advokát považuje Kubinove slová za „riadne prestrelenie a absolútnu dehonestáciu práce sudcu“. „Ty si reálne toho sudcu urazil. On sa nemôže brániť v mediálnom priestore a ja týmto listom nebránim jeho, ale náš advokátsky stav,“ dodáva Alyasry.

Kubinovi vysvetľuje, že sa má bojovať v súdnej sieni a nie pred kamerami. A dáva iný príklad. „Vieš si predstaviť, že by po vyhlásení rozsudku pred kamery predstúpil sudca a vyjadril by sa, že toho človeka musel odsúdiť na NEPO trest (nepodmienečný trest, pozn. red.), lebo mal za obhajcu hlupáka? A ver tomu, že sudcovia si to aj niekedy myslia,“ podotkol Alyasry.

Vzápätí Kubinovi pripomína, že v stavovské predpisy myslia na zdržanlivosť tak advokátov, ako sudcov.

Druhý výrok, za ktorý Kubina schytal kritiku, sú jeho slová, že „signál na druhú stranu stola neprešiel“. Čím myslel, že sudca nepochopil Kubinovu argumentáciu. „Milý kolega, ani toto nemožno označiť za vyberané vyjadrenie advokáta na adresu sudcu,“ karhá ho Alyasry.

„Bol si v pojednávacej miestnosti a na druhej strane stola nebol kamoš s jogurtovým kelímkom spojeným špagátom, do ktorého si na svojej strane hučal, ale signál na jeho stranu neprešiel. To bol sudca… možno menovaný aj pani prezidentkou, ktorej si niekedy radil,“ pokračuje nitriansky advokát.

„Aj toto sa niekedy v treste stáva, že súd si ťa vypočuje, ale nestotožní sa s tebou, bez ohľadu na to, že si o svojej pravde presvedčený,“ hovorí Alyasry. „Vieš, takéto vyjadrenia sa ti niekedy môžu vypomstiť. Nemyslím tým, že by ti niekto dal férové zaucho. Myslím tým, že sa za takéto vyjadrenia pred sudcami môžeš stať šestnástou priťažujúcou okolnosťou. A vier, že hoci by to tak byť nemalo, niekedy je pre klienta priťažujúcou okolnosťou aj obhajca,“ poučuje Alyasry Kubinu.

Otvorený list Alyasry zdôvodňuje slovami, aby verejnosť nepovažovala za správne a legitímne, ak advokát uráža sudcu alebo jeho rozhodnutie. „Aby to od nás nežiadali, pretože my to neurobíme. Slušnosť a vecnosť má byť pravidlom, nie výnimkou,“ zdvíha prst Alyasry.

„Ja viem, ja nemám taký mediálny výtlak ako ty. O mne pani Monika nepíše ako o výbornom právnikovi s vysokým kreditom. Vždy som sa však snažil robiť právo vecne a slušne. Teraz je ale asi taká doba, že za pravdu dajú médiá tomu, kto kričí viac. Ja však verím, že táto doba pominie a nastane doba vecnosti,“ končí svoj list „kolega z menšieho krajského mesta, nečlen akejkoľvek svetovej právnickej mega firmy“.