Matovič pripustil, že Sme rodina pošlú preč z koalície

Podľa Igora Matoviča Boris Kollár poblúdil. "Ak by Sme rodina blokovala boj proti mafii, tak mentálne sa vzďaľuje z koalície a musíme si položiť otázku, či dokáže koalícia fungovať aj bez nich," vyhlásil Matovič.

Pracovná skupina pre obnovenie dôvery občanov v právny štát má začať pracovať už v tento pondelok. Jej súčasťou má byť špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, šéf Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala, ale aj minister financií a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. „Má právo tam byť každý minister, ja tam chcem byť aspoň na začiatok, aby mali politickú podporu,“ povedal Matovič v TA3. Hnutie Sme rodina sa podľa neho rozhodlo aj napriek dohode na koaličnej či bezpečnostnej rade, že nebude súčasťou pracovnej skupiny. „Našou povinnosťou je hľadať riešenia, aby tu prestala vojna medzi bezpečnostnými zložkami štátu,“ pokračoval Matovič.

Dodal, že pracovná skupina bude zasadať každý deň. Matovič je presvedčený, že o dva týždne by mal byť výsledok hotový. Úlohou skupiny je pritom analyzovať súčasnú situáciu v polícii, prokuratúra a súdoch a navrhnúť riešenia. Aj nové kompetencie generálneho či špeciálneho prokurátora. „Aby to nebolo o tom, že niekto si tu vykonáva svoju kompeteniu a potom príde niekto zboku a vytiahne čarovný paragraf 363,“ povedal Matovič s poukazom na rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o zastavení stíhania Jaroslava Haščáka.

Podľa Matoviča sa po voľbách nechceli vyjadrovať k orgánom činným v trestnom konaní, pretože im rozviazali ruky. „Po voľbách som si povedal, že dáme aj zlým ľuďom možnosť obrátiť sa na dobro. Ale oni to iba využívali, aby ďalej kuli pikle,“ reagoval na súčasnú situáciu v polícii, keď vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby obvinili z marenia spravodlivosti a manipuláciu výpovedí niektorých kajúcnikov vyšetrovateľov NA­KA.

„Rok a pol sme mlčali a to bola chyba. Nastal čas, aby sme sa zastali vyšetrovateľov, ktorí si pálili prsty s piťovcami, takáčovcami a teraz ich opľúvaju,“ okomentoval Matovič svoje slová, keď viackrát vyhlásil, že vyšetrovatelia sú podľa neho nevinní. Podľa neho je chyba, že niektorí obvinení sú v zahraničí, lebo práve oni „by vedeli povedať, kde končili úplatky“ s tým, že tie mali končiť u terajšej opozície – Roberta Fica a Petra Pellegriniho.

„Neviem si predstaviť zradiť ľudí, ktorí nám dali mandát, aby sme vyčistili Slovensko, aby sme si boli pred zákonom rovní,“ rozohnil sa Matovič s tým, že „teraz nepredá vyšetrovateľov za ľúbivý pocit“.

Podľa neho by sa Boris Kollár, líder koaličného hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady, mal ospravedlniť za piatkové slová o „čurillovskej mafii“. Čo je odkaz na vyšetrovateľa Jána Čurillu, ktorý je vo väzbe.

„Mám Borisa Kollára rád, myslím si, že veľakrát v ťažkých situáciach podržal slovo. Teraz sa mi zdá akoby Boris Kollár trochu zablúdil, maják mu prestal svietiť. Urobím všetko preto, aby Sme rodina zostalo súčasťou protikorupčnej koalície. Ak by Sme rodina blokovala boj proti mafii, tak mentálne sa vzďaľuje z koalície a musíme si položiť otázku, či dokáže koalícia fungovať aj bez nich,“ vyhlásil Matovič.

Zatiaľ podľa neho platí dohoda, že post šéfa SIS patrí hnutiu Sme rodina. „Ak by sa preukázali slová Daniela Lipšica, že by za týmto hataním spravodlivosti bola SIS, tak by bolo potrebné buchnúť po stole a zobrať tento post Sme rodina,“ razantne uviedol Matovič.

Kollár: Keď sa tak rozhodnú, budem to rešpektovať

Sadneme si na koaličnej rade a keď sa tak rozhodnú, rešpektujeme to, reagoval Boris Kollár na slová Igora Matoviča, že koalícia by mohla fungovať aj bez Sme rodina.

„Nie som pripravený pustiť túto mafiu späť. Nie som nastavený, aby som tu zachraňoval Roberta Fica a jeho pucipajtášov. Som pripravený podporovať túto koalíciu, aj keď robíme veľa chýb. Len chcem, aby sa tieto veci zákonne vyšetrili,“ povedal Kollár.

Podľa Kollára sa na ďalšom postupe v koalícii budú rozprávať v pondelok na koaličnej rade.