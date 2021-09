Okresy hrajú farbami, sú zelené aj bordové. Režim na hraniciach sa zmierni

Od pondelka zostávajú len štyri okresy v najmiernejšej, zelenej farbe. Rovnaký počet okresov bude v bordovej farbe, teda v druhom stupni ohrozenia. Núdzový stav sa zatiaľ nebude vyhlasovať.

Zelená farba, monitoring: Dunajská Streda, Medzilaborce, Pezinok a Poltár

Dunajská Streda, Medzilaborce, Pezinok a Poltár Oranžová farba, ostražitosť: všetky ostatné okresy

všetky ostatné okresy Červená farba, prvý stupeň ohrozenia: Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Levoča, Martin, Poprad, Prešov, Revúca, Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žilina a Zvolen

Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Levoča, Martin, Poprad, Prešov, Revúca, Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žilina a Zvolen Bordová farba, druhý stupeň ohrozenia: Krupina, Rožňava a Skalica (okres Bardejov je bordový už od piatka)

Regionálne opatrenia platné od 20.09.2021 Zoznam okresov × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP, alebo 120 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 75 interiér/150 exteriér. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: max. 10 osôb alebo min. 25 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb. OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 50 % kapacity. OTP: max. 25 % kapacity. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie, wellness podľa podmienok pre wellness. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb iba pre zákazníkov wellness zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 25 % kapacity. OTP: max. 10 osôb. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Ubytovanie dlhodobého charakteru. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 5.00 h do 1.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materské, základné a stredné školy, gymnáziá, školské jedálne a vysoké školy – zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ – záverečné skúšky. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Základ: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: len profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: zakázané. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne obchody max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne služby max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. OTP: zatvorené. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. OTP: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.

Voľnejšie hranice

Režim na hraniciach sa od pondelka uvoľňuje. Vláda vo štvrtok schválila prechod do zelenej fázy, teda I. stupňa alert systému. Hranice sa tak budú monitorovať a kontroly budú náhodné. Policajti ich budú vykonávať v rámci bežného výkonu služby. Dosiaľ bolo Slovensko v II. stupni, teda oranžovej fáze, v ktorej mala prejsť kontrolou väčšina osôb vstupujúcich na územie SR.

Nové povinnosti

V červených okresoch ľudí čakajú výraznejšie obmedzenia. Vnútri už musia nosiť respirátor. Vonku, všade tam, kde nevedia dodržať dvojmetrové rozstupy, musia mať rúška.

Najväčšie obmedzenie však čaká najmä tých, ktorí nie sú ani očkovaní, ani testovaní, ani neprekonali ochorenie COVID-19. Nedostanú sa na niektoré športoviská a neposedia si ani v reštaurácii. Ak chce byť reštaurácia otvorená pre všetkých, musí predávať jedlo a nápoje len cez okienko.

Pre nezaočkovaných sa sprísnia aj podmienky na bohoslužbách, hromadných podujatiach. Ak prevádzky fungujú v režime len pre zaočkovaných, môžu mať aj naďalej ľubovoľný počet návštevníkov.

No v bordových okresoch budú musieť obchodníci obnoviť aj hodiny pre seniorov. Ide o obchody, ktoré budú pre všetkých, teda aj pre ľudí bez očkovania či testu. V bordových okresoch budú už aj v exteriéri povinné rúška.

Reštaurácie budú môcť mať otvorené pre OTP len terasy. Pôvodne Covid automat rátal aj so zavedením núdzového stavu a s nočným zákazom vychádzania od 21. do 5. hodiny nasledujúceho dňa.

Zohľadnili deti

Zmenil sa aj Covid automat, ktorý zohľadňuje otvorené školy. Po novom sa deti do 18 rokov budú zaratúvať iba jednou pätinou. „Päť infikovaných detí sa bude rátať ako jeden dospelý,“ spresnil Lengvarský.

„Tým bude incidencia okresu pre posudzovanie farbičkovania asi o 20 až 30 percent nižšia. Umožní to veľa okresom zostať v oranžovej a nejsť do červenej a hlavne nejsť do bordovej a zostať v červenej,“ vysvetľuje Ivan Bošňák.

Podobne to bolo aj v pôvodnej verzii Covid automatu z februára. Vtedy sa za rizikové považovali najmä hospitalizácie a jeden novoinfikovaný prípad nad a vrátane 65 rokov sa rátal za štyri. Do štatistík sa zapisovali jednotlivé prípady, no o miere opatrení rozhodoval vek infikovaných. Väčšia váha sa tak bude prikladať pozitívnym prípadom v dospelej populácii a menšia pri deťoch, keďže u nich je následné riziko hospitalizácie nižšie.

Od júla sa na Slovensku infikovalo zhruba štyritisíc ľudí mladších ako tridsať rokov, naopak, v rizikovej populácii nad 60 rokov to je len tisícka.

„Pozitívne testovaných do 18 rokov je asi 30 percent z celkového počtu a proporčne bude toto percento rásť,“ dodal Bošňák.

Zároveň zavádza možnosť pre regionálne úrady verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že ich okres aj napriek tomu, že susedný je na tom zle, nepôjde do horšej farby, a to predovšetkým ak tieto okresy sú minimálne prepojené. Rozdiel medzi takýmito okresmi tak bude môcť byť najnovšie aj o dva stupne.

Všade prísnejšie, okrem zelených

Od pondelka sa sprísňujú opatrenia v iných ako zelených okresoch. Prísnejšie podmienky sa vzťahujú na nosenie rúšok, návštevy v zdravotníckych zariadeniach či prevádzku kúpeľov a wellness. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

V zelených a oranžových okresoch platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou, a to v v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Rúško je povinné aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri. V červených okresoch je povinný už respirátor v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach. Respirátor v interiéri, verejnej doprave a taxíkoch je povinný aj v bordových okresoch.

Návštevníkmi v zdravotníckych zariadeniach môžu byť len osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. „Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby,“ pripomenula Račková.

Pre liečebne na predpis lekára naďalej neplatia kapacitné obmedzenia. Prevádzky wellness, akvaparky, prírodné a liečebné kúpele stále majú možnosť vybrať si z troch režimov fungovania. Podmienky prevádzky sa sprísňujú od oranžovej farby, keď prevádzky nemôžu už využiť režim základ, ktorý umožňuje pustiť do priestoru všetkých bez ohľadu na očkovanie či test. V prípade režimu OTP (očkovaný-testovaný-prekonanie COVID-19) môžu okresy v oranžovej farbe naplniť maximálne polovicu svojej kapacity.

V červených okresoch v režime OTP je možné ubytovať len desať osôb v týchto prevádzkach. Režim základ sa nesmie využívať, v prípade režimu zaočkovaných nemajú prevádzky kapacitné limity. „V bordových okresoch je činnosť povolená do desať osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí,“ dodala Račková.

Prísnejšie podmienky pre bohoslužby či svadby

Od pondelka sa sprísňujú opatrenia v iných ako zelených okresoch. Prísnejšie podmienky sa vzťahujú na bohoslužby, svadby či oslavy. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Bohoslužby sa aj naďalej môžu realizovať v troch režimoch. V zelených, oranžových, červených aj bordových okresoch je možné organizovať omše pre zaočkovaných bez kapacitného obmedzenia. V prípade režimu OTP (očkovaní-testovaní-po prekonaní COVID-19) je v zelených okresoch možné naplniť polovicu kapacity priestoru na státie a 75 percent kapacity priestoru na sedenie. V oranžových okresoch môže byť interiér zaplnený maximálne na 25 percent priestoru, exteriér na 50 percent. V červených okresoch je možná naplnenosť priestoru na 25 percent bez ohľadu na to, či ide o exteriér alebo interiér. Rovnaké pravidlo platí v bordových okresoch s tým, že v priestore môže byť maximálne 50 ľudí.

Ak sa budú bohoslužby konať pre všetkých bez ohľadu na očkovanie či test (režim základ) v zelených okresoch môže byť priestor na státie zaplnený maximálne na polovicu a priestor na sedenie na 75 percent. V oranžových okresoch môže byť v priestore na státie v exteriéri maximálne sto ľudí, v interiéri 50. Priestor na sedenie v exteriéri môže byť zaplnený na polovicu, v interiéri na štvrtinu, avšak maximálne do sto osôb. V červených okresoch v základnom režime musí byť na jednu osobu vyhradených 15 štvorcových metrov kapacity priestoru. Rovnaké pravidlo platí aj v bordových okresoch.

Bez kapacitného limitu pre zaočkovaných je možné organizovať obrad sobáša alebo krstu od zelenej až po bordovú farbu okresu. V oranžových okresoch v režime OTP môže byť interiér zaplnený na štvrtinu, exteriér na polovicu. V prípade režimu základ môže byť v priestore na sedenie v interiéri najviac 100 osôb alebo 200 osôb v exteriéri. O polovicu menej je to v prípade priestoru na státie.

V červených okresoch v režime OTP je možné pri obrade sobáša alebo krstu mať naplnených 25 percent kapacity priestoru. V prípade režimu základ musí byť na jednu osobu vyhradených 15 štvorcových metrov plochy priestoru. Ešte prísnejšie je to v bordových okresoch, keď v režime OTP je možné naplniť 25 percent kapacity priestoru a v režime základ môže byť v priestore maximálne šesť ľudí.

Svadby, kary, oslavy, večierky alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania sa nesmú konať v bordových okresoch pri režime základ ani OTP. Podujatia sú možné len pre zaočkovaných, aj to maximálne pre 20 osôb. Svadby či oslavy sa nesmú konať v režime základ ani červených, oranžových a zelených okresoch. V režime OTP je možné mať v interiéri maximálne 25 osôb, v exteriéri 40 osôb v červených okresoch. V prípade zaočkovaných môže byť v červených okresoch v interiéri maximálne 50 ľudí a v exteriéri 80.

Miernejšie podmienky platia pre oranžové okresy, kedy v režime OTP môže byť v interiéri na oslave či kare maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri. Dvojnásobný počet ľudí sa môže na podujatiach zúčastniť, pokiaľ sa budú organizovať v režime zaočkovaní. V zelených okresoch je v režime OTP povolených 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri. Dvojnásobok účastníkov na podujatí je možný, ak sa podujatie organizuje v režime len pre zaočkovaných.