Sudkyňa dnes rozhodne o Kováčikovi. Na súde v Pezinku nahlásili bombu

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku, kde sa očakáva vyhlásenie rozsudku, nahlásil v piatok doobeda anonym bombu. Na mieste zasahujú policajní pyrotechnici. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Budovu súdu museli evakuovať a aktuálne pojednávania boli prerušené.

Verdikt sa očakával v piatok

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v piatok po dvanástich pojednávacích dňoch očakávalo po záverečných rečiach vynesenie rozsudku. Napokon sa tak nestalo. „Hlavné pojednávanie bolo odročené za účelom vyhlásenia rozsudku na 20. septembra o 16. h,“ uviedla popoludní samosudkyňa Pamela Záleská.

Vysvetlila, že si musí vyhodnotiť informácie zo záverečných rečí. Kým prokurátor len v rýchlosti skonštatoval, že na obžalobe trvá, dokazovanie preukázalo Kováčikovu vinu a zaslúži si 13-ročný trest, Kováčik bol vo svojej záverečnej reči značne presvedčivejší.

„Niekto sa ma potreboval zbaviť. Nemusím hovoriť kto. Je strašné, čo sa tu deje. Hanbím sa za to, čo sa na prokuratúre deje. Nikdy by som sa tam nevrátil. Na základe takejto dôkaznej situácie navrhovať 13 rokov, to by som sa hanbil. A všetci, čo si vymýšľali, sú na slobode,“ zdôraznil Kováčik.

Podľa obžaloby Kováčik za 50-tisíc eur pomohol bosovi bratislavskej mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomírovi Kudličkovi k prepusteniu z väzby. Po prijatí peňažnej záruky Špecializovaným trestným súdom 18. júla 2017 už prípad neputoval na Najvyšší súd.

Údajne na Kováčikov pokyn totiž prokuratúra proti 100-tisícovej kaucii nepodala sťažnosť. Rovnako mal vynášať utajované informácie pre vtedajšieho šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.