Pri návšteve pápeža sa covidom nakazil arcibiskup

„Konferencia biskupov Slovenska (KBS) doteraz nespresnila, koľko ďalších biskupov a kňazov je v karanténe,“ poznamenal server TVnoviny.sk. „Otázkou je, či musí do karantény aj sám pápež,“ dodal.

Hovorca KBS Martin Kramár Markíze povedal, že všetci, ktorí mohli byť v kontakte s arcibiskupom Babjakom, boli informovaní. Potvrdil, že KBS informovala aj Vatikán. Podľa hovorcu sú všetci biskupi zaočkovaní.

Babjak, ako potvrdil hovorca prešovského arcibiskupstva Michal Pavlišinovič denníku Sme, sa minulý štvrtok dozvedel o pozitívnom výsledku testu gréckeho arcibiskupa, s ktorým bol od 4. do 8. septembra na eucharistickom kongrese v Budapešti. Následne sa tento grécky arcibiskup zúčastnil spolu s pápežom Františkom aj návštevy Slovenska, od 12. do 15. septembra. Babjak sa hneď po pozitívnom teste stiahol do domácej karantény. Podľa Markízy má len mierne príznaky choroby.