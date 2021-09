ONLINE: USA opäť umožnia prílet očkovaných Európanov

× Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP, alebo 120 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 75 interiér/150 exteriér. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: max. 10 osôb alebo min. 25 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb. OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 50 % kapacity. OTP: max. 25 % kapacity. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie, wellness podľa podmienok pre wellness. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 21. 00 h do 5.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb iba pre zákazníkov wellness zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 25 % kapacity. OTP: max. 10 osôb. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Ubytovanie dlhodobého charakteru. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 5.00 h do 1.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materské, základné a stredné školy, gymnáziá, školské jedálne a vysoké školy – zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ – záverečné skúšky. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Základ: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: len profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: zakázané. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne obchody max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne služby max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. OTP: zatvorené. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. OTP: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Krajiny s najvyšším počtom prípadov Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Spojené štáty americké US Peru PE Veľká Británia GB Rusko RU Irán IR Turecko TR Brazília BR Mexiko MX India IN Honduras HN Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 9 737 027 86 072 43 107 628 694 619 24 246 333 368 397 1 968 616 644 2 167 652 199 036 1 060 33 530 971 1 319 317 36 100 7 465 448 135 252 1 011 68 320 692 585 002 19 744 7 294 672 198 996 2 300 146 010 784 532 589 17 397 5 442 232 117 526 6 707 85 301 901 448 123 27 688 6 874 947 61 805 633 85 444 394 376 339 7 884 21 247 667 591 034 8 318 214 400 711 373 270 4 983 3 569 677 271 503 4 798 130 582 682 315 269 24 925 33 502 744 445 416 8 944 1 396 531 521 241 166 443 358 950 9 522 515 10 096 305 Krajina Peru PE Spojené štáty americké US Honduras HN Cyprus CY Veľká Británia GB Kostarika CR Nórsko NO Surinam SR Fínsko FI Fidži FJ Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 5 871,0 1,9 6 464,6 593,6 3,2 33 530 971 2 920,8 25,8 12 930,9 208,4 7,3 333 368 397 2 388,7 4,4 3 555,3 94,3 5,1 10 096 305 2 129,0 44,9 9 624,7 44,9 3,7 1 218 069 1 931,1 52,8 10 927,1 198,0 1,5 68 320 692 1 804,0 29,4 9 914,1 117,6 9,2 5 150 788 1 701,6 12,4 3 342,3 15,4 0,4 5 472 894 1 695,2 104,4 6 338,6 137,3 3,7 593 036 1 607,0 0,0 2 454,5 18,9 0,4 5 551 217 1 479,7 0,0 5 524,2 62,6 4,3 904 361 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:15 Spojené štáty v novembri uvoľnia cestovné reštrikcie a začnú na svoje územie púšťať úplne zaočkovaných cudzincov s potvrdením o čerstvom negatívnom teste na koronavírus. Oznámil to koordinátor protiepidemickej politiky v Bielom dome Jeff Zients. Nový režim po viac ako roku nahradí systém obmedzení, ktoré sa vzťahovali okrem iného na turistov z Európskej únie a Británie. Toto oznámenie vzápätí ocenili predstavitelia britskej a nemeckej vlády.

Kedy presne k zmene dôjde, nebolo bezprostredne jasné. Zients podľa denníka The New York Times uviedol, že to bude „začiatkom novembra“. Cudzinci, ktorí budú chcieť do USA odletieť, potom budú musieť pred nástupom do lietadla mieriaceho na americké územie ukazovať potvrdenie o dokončenom očkovania proti COVIDU-19 a k tomu negatívny výsledok testu z posledných troch dní. Po prílete potom nebudú musieť absolvovať karanténu.

„Medzinárodná doprava je kľúčová pre spájanie rodín a priateľov, pre malé i veľké podniky a pre podporu otvoreného šírenia myšlienok a kultúry,“ uviedol Zients. „To je dôvod, prečo sme s vedou a verejným zdravím na prvom mieste vytvorili nový systém medzinárodnej leteckej dopravy, ktorý posilňuje bezpečie Američanov tu doma, ako aj bezpečnosť medzinárodnej leteckej dopravy,“ pokračoval zástupca Bieleho domu.

Nová politika má nahradiť súbor reštrikcií, ktoré začali platiť vlani za úradovania bývalého prezidenta Donalda Trumpa a následne boli ešte sprísnené po nástupe Joea Bidena do čela USA. Washington aktuálne nepovoľuje vstup väčšine cudzincov cestujúcich z krajín schengenského priestoru, Británie, Číny, Indie, Juhoafrickej republiky, Iránu a Brazílie.

V pondelok tiež americká vláda ohlásila ďalšie predĺženie platnosti obmedzenia na pozemných hraniciach s Mexikom a Kanadou. Zákaz „ostatných“ ciest zo susedných krajín, ktorý trvá už od marca 2020, tak zrejme zostane v platnosti najmenej do 21. októbra.

Američania a ľudia s trvalým pobytom v USA môžu do krajiny cestovať aj z vyššie menovaných regiónov. To bude platiť aj naďalej, pre neočkovaných ľudí vracajúcich sa do vlasti však hodlá Bidenova vláda v novembri zaviesť povinné testovanie na koronavírus tesne pred odletom aj po pristátí.

Avizovaný koniec zákazu zahraničných návštev krátko po oznámení Bieleho domu ocenila britská ministerka zahraničia Liz Trussová. „Skvelá správa pre ľudí cestujúcich zo Spojeného kráľovstva do Spojených štátov. Dôležité pre našu ekonomickú obnovu, rodiny a obchod,“ napísala na twitteri.

O „skvelej správe“ potom na twitteri písal aj nemecký minister financií Olaf Scholz.

Agentúra AP poznamenáva, že súčasné americké reštrikcie sa stali zdrojom rastúcej „geopolitickej frustrácie“, najmä medzi európskymi činiteľmi. Európska únia a Londýn už skôr otvorili hranice plne očkovaným Američanom, navyše epidemická situácia je v Európe v posledných týždňoch výrazne lepšia ako v USA.