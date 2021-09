Fico hovorí o Hlase ako o prirodzenom partnerovi, Pellegrini to označil za kalkul

Fico zdôraznil, že Smer chce presadzovať veci dôležité pre slovenskú sociálnu demokraciu. „Máme záujem na vytvorení predvolebnej spolupráce, ak to niekto myslí vážne so stabilnou vládou, vládou, ktorá vráti naspäť charakter právneho a sociálneho štátu. Môže to byť len blok Smeru a Hlasu,“ povedal.

Na otázku, či by si vedel predstaviť spoluprácu s Borisom Kollárom a Sme rodina, neodpovedal. Podčiarkol, že Smer nekomentuje prieskumy a nehovorí, s kým by vedel alebo nevedel vládnuť. Podstatné budú podľa neho výsledky volieb, pričom strany nad päť percent majú právo rokovať.

Pellegrini v súvislosti so Smerom poznamenal, že v opozícii si partnerov nevyberáte. Opätovne stranu kritizoval za to, že im nedodala chýbajúce podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Myslí si, že na nej by sa dalo baviť aj o témach, ktoré chce riešiť Smer.

Zároveň deklaroval, že do volieb pôjde Hlas ako samostatná strana. „Teraz sa umelo vtláčať do spolupráce je absolútne zbytočné. Je to len taktika z tej strany, z ktorej ponuka prichádza. Nič úprimné na tom nehľadajte, je to obyčajný politický chladnokrvný kalkul,“ reagoval Pellegrini na Ficove slová.

Z povolebnej spolupráce vylúčil len ĽSNS. Ak Hlas uspeje vo voľbách a bude si môcť vyberať, kritériom pre Pellegriniho bude to, čo chce ktorá strana robiť pre zlepšenie života ľudí na Slovensku.