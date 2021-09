Veldová: Hamran a polícia majú plnú podporu EP

Dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran, ako aj vyšetrovatelia a prokuratúra majú plnú podporu Monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) zriadenej v rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Na tlačovej konferencii v Bratislave to povedala vedúca tejto skupiny, holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová.

Vedúca delegácie Sophie in 't Veld počas tlačovej besedy v Bratislave.

„Som opatrne pozitívna,“ zhrnula Veldová svoje dojmy z dvojdňovej návštevy delegácie LIBE, ktorej súčasťou bol aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík.

„Počuli sme veľmi znepokojivé veci. Počuli sme o nenávistných prejavoch, zastrašovaní novinárov a ľudí bojujúcich proti korupcii, ako aj o odpore voči reformám… či o reformách, ktoré môžu mať nezamýšľané dôsledky,“ priblížila Veldová.

Usilovne pracujú

„Zároveň som však videla aj to, že na Slovensku je veľa dobrých ľudí, ktorí veľmi tvrdo pracujú na tom, aby sa z neho stal moderný štát s čistou a schopnou vládou a verejnou správou,“ dodala.

„Všetci ľudia, s ktorými sme sa stretli – ministri, premiér či prokurátori -, veľmi usilovne pracujú na riešení problémov,“ pokračovala europoslankyňa.

Veldová ďalej ocenila vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pričom však pripomenula, že kauza ešte nie je uzavretá, keďže Najvyšší súd zrušil oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu voči Marianovi K. a Alene Zs.

„(Návštevu Slovenska) sme začali stretnutím s rodičmi Jána a Martiny. Myslím si, že to bolo vhodné, pretože táto tragická smrť to všetko uviedla do pohybu,“ povedala Veldová.

Môže sa stať príkladom

Holandská europoslankyňa tiež vyjadrila potešenie z toho, že na Slovensku došlo za uplynulých niekoľko rokov k značnému pokroku v oblasti právneho štátu.

„Slovensko sa v tejto súvislosti môže stať príkladom pre zvyšok Európy,“ dodala.

Monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) – zriadená v septembri 2019 v rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) – nadväzuje na činnosť dnes už neexistujúcej Monitorovacej skupiny pre právny štát (ROLMG), vytvorenej v júni 2018 po vraždách maltskej blogerky a novinárky Daphne Caruany Galiziovej a slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

EP vyslal na Slovensko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej niekoľko delegácií. Prvá delegácia výborov EP pre občianske slobody (LIBE) a kontrolu rozpočtu (CONT) pricestovala na Slovensko už v marci 2018. Poslanci výboru LIBE navštívili SR aj v septembri 2018 a výbor CONT vyslal osobitnú delegáciu v decembri 2018.