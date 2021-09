Poslancov čaká štvrtková Hodina otázok aj odvolávanie Mikulca

Odškodňovacím zákonom chcú poslanci čiastočne eliminovať ekonomické straty, ktoré vznikli malým živnostníkom počas vynúteného zatvorenia či obmedzenia činnosti ich prevádzok v súvislosti s protipandemickými obmedzeniami.

O 14.00 h má plénum na programe tradične Hodinu otázok. Poslanci položili niekoľko otázok aj generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Následne by mali rokovať o návrhoch z dielne envirorezortu, medzi nimi aj o legislatíve, podľa ktorej by v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky.

Po hlasovaní o 17.00 h by sa mali poslanci a poslankyne venovať programu 42. schôdze, ktorá sa týka vyslovenia nedôvery Mikulcovi. Ide o ďalší z návrhov iniciovaných Smerom na jeho odvolanie. Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom.