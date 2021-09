Matovič ukázal v pléne Ficovi plagát so slovami o vrahovi

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že Matovič rokovací poriadok NR SR neporušil, pretože si plagát vyrobil priamo v pléne a nepriniesol ho so sebou.

Verš, ktorý Matovič napísal, je odkazom na pieseň od Karla Kryla.

VIDEO: Pozrite si reakciu Fica na Matovičov plagát o vrahovi.

Fico: Lepšie byť mafián ako plagiátor

„Kolegovia, upokojte sa. Prečítajte si rokovací poriadok, máme tam jasne napísané, že nesmieme vnášať pomôcky. Pán minister nič nevniesol, on to vyrobil tu a preto neporušil rokovací poriadok,“ vysvetlil Kollár Matovičovo konanie. „Čo čakáte od plagiátorov, jeden aj druhý nemajú ani vzdelanie, ani nič,“ reagoval Fico a Kollár sa na to opýtal, čo čakať od mafiánov. „Ďakujem pekne. Lepšie byť mafián ako plagiátor, ale to už je druhá vec,“ oponoval Fico.

Podľa Fica je trápne vykladať rokovací poriadok tak, že vizuálne pomôcky sa nemôžu vniesť, ale vyrobiť v pléne sa môžu. Povedal, že nabudúce si sem donesú stometrové plátno a budú si maľovať. „Určite budeme meniť tento rokovací poriadok, verte tomu,“ povedal Kollár.

Rokovací poriadok NR SR hovorí, že do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia či zbrane.

Fico hovoril o monštruóznom zneužívaní práva na politické procesy

V pléne NR SR počas diskusie k opozičnému návrhu na odvolanie Mikulca hovoril Fico o monštruóznom zneužívaní práva na politické procesy a ohavnom režime koalície. Upozornil na možné negatívne dôsledky tohto konania v budúcnosti. Mikulcovi okrem situácii v polícii a bezpečnostných zložkách vyčíta aj podozrenia z korupcie a kontaktov s členom skupiny takáčovcov. Očakával preto, že Mikulec vyvodí nejakú zodpovednosť.

Fico v pléne zdôraznil závažnosť aktuálnej situáciu v bezpečnostných zložkách. „Prestaňme klamať, že ide o vojnu policajtov,“ vyhlásil s tým, že ide o hrubé zneužívanie práva a procesov policajtami. Hovorí o účelovom manipulovaní vyšetrovania rôznych káuz. Pripomenul, že o týchto podozreniach hovorila aj správa Slovenskej informačnej služby (SIS), s ktorou sa oboznámili aj najvyšší predstavitelia štátu, no neurobili nič pre nápravu.

Čítajte viac Poslancov čaká štvrtková Hodina otázok aj odvolávanie Mikulca

Poznamenal, že v súčasnosti sa hovorí o mafii v politických stranách, ktorá má pôsobiť aj v bezpečnostných zložkách. „Dajte mi vedieť, či je to tá moja mafia, nech viem,“ povedal v pléne. Koaliční poslanci mu vzápätí v sále dali zborovú odpoveď: „Áno.“

Za najhoršie považuje Fico nielen to, že vyšetrovatelia manipulujú kauzy, ale to, že si volajú rôznych „mafiánov“, aby vypovedali tak, ako chcú. Hovorí o ohavnom režime. Viní koalíciu z jeho vytvorenia s cieľom, že chceli za každú cenu dokazovať to, že mali pravdu pri svojich tvrdeniach o tom, čo mali konkrétni ľudia spáchať. Skonštatoval tiež, že ide o „monštruózne zneužívanie práva na politické procesy“.

Mikulcovi tiež vyčíta, že mal dať pokyn na zastavenie akcie voči trom „udavačom“, čo vyústilo do úteku dvoch podozrivých. Pripomenul pritom Mikulcovo pôsobenie vo vojenskom spravodajstve a údajné zákazky jeho rodinných príslušníkov či podozrenia z korupcie aj to, že mu bola v minulosti odobraná bezpečnostná previerka.

Zároveň kritizoval prístup koalície k návrhom na odvolávanie ministra, keďže sa z troch mimoriadnych schôdzí za posledné mesiace presunuli pre obštrukcie koaličných poslancov. Hovorí o hrubom porušovaní rokovacieho poriadku NR SR i Ústavy SR.

Diskusiu o odvolávaní Mikulca prerušili pre obedovú prestávku. O 14.00 h je naplánovaná Hodina otázok, po nej by mali nasledovať termínované body programu.