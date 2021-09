Mikulec vyjadril podporu čestným policajtom, premiér prosí občanov o trpezlivosť

Mikulec na štvrtkovej tlačovej konferencii odkázal expremiérovi a šéfovi opozičného Smer Robertovi Ficovi, že jeho nominanti sa priznávajú k „ohavnostiam“ jeho vlády. Minister tiež odkázal čestným vyšetrovateľom, aby sa nevzdávali. „Nevzdávajte to, neexistuje lepší dôkaz o tom, že si robíte kvalitne svoju prácu ako to, že Robert Fico na vás útočí. Ja ako minister vnútra vám vyjadrujem svoju podporu a budem robiť všetko preto, aby ste mohli slobodne robiť to, čo robíte a aby ste naozaj mali uvoľnené ruky,“ vyhlásil.

Matovič povedal, že zákon musí platiť pre každého a za Mikulcovho pôsobenia na čele rezortu vnútra sa podľa neho ukazuje, že sa to napĺňa. Frekvencia konania tlačových konferencií strany Smer je podľa Matoviča dôkazom toho, že Mikulec je dobrým ministrom vnútra. Časté tlačové konferencie opozičnej strany sú podľa neho dôkazom toho, že jej členovia začínajú mať strach z prípadného trestného stíhania. Matovič je zároveň presvedčený, že Mikulcovo pôsobenie v rezorte vnútra je splnením predvolebných sľubov o očiste štátu.

Mikulec má aj podporu premiéra. Pokusy o jeho odvolávanie sú podľa Hegera odpoveďou, že vláda napĺňa sľub o rozviazaní rúk orgánom činným v trestnom konaní. „Očista je proces, ktorý potrebuje svoj čas. Aj to, že každý deň vidíme opozičných predstaviteľov, teda bývalých čelných predstaviteľov vlád, značí, že zápas o právny štát vrcholí. Potrebujeme vydržať, nechať priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby mohli naďalej pokojne pracovať,“ povedal premiér.

Vo štvrtok počas schôdze NR SR sa začalo odvolávanie ministra vnútra Smerom. Mikulcovi strana vyčíta viacero vecí, od podozrení z korupcie až po situáciu v jeho rezorte a v bezpečnostných zložkách. Odvolávať ho plánovali už trikrát za posledné mesiace, no ani na jednej z mimoriadnych schôdzí nebolo plénum uznášaniaschopné. Tri návrhy sa preto presunuli na záver riadnej septembrovej schôdze.