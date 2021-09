Kollár v Ide o pravdu: Ak byty odmietnu, nebudeme s koalíciou hlasovať

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Borisa Kollára v relácii Ide o pravdu.

V koalícií pokračuje napätie kvôli nájomným bytom, ktoré chce na októbrovej schôdzi parlamentu presadiť hnutie Sme rodina. Definitívne rozhodnutie odsúva premiér Eduard Heger spolu s ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽaNO). Argumentujú ekonomickou nevýhodnosťou návrhu, ktorý podľa nich nielenže zaťaží štátny rozpočet, ale prenesie neúmernú zodpovednosť na plecia štátu.

„Nesúhlasím s tým, výstavba nájomných bytov bude naopak prínosom pre rozpočet, pre zamestnanosť a kvalitu života ľudí,“ povedal v relácii Ide o pravdu Boris Kollár, predseda NR SR a hnutia Sme rodina.

Na otázku, prečo sa koaliční partneri rozchádzajú v názore na výstavbu nájomných bytov, odpovedal odkazom na nedávno vytvorenú pracovnú komisiu na obnovu dôvery v štát.

„Odmietli sme účasť v komisii, odmietli sme poslúchnuť, a odmietnutie bytov je trestom za to,“ dodal. Viackrát v relácii zdôraznil, že nájomné byty sú prioritou pre hnutie Sme rodina, kvôli ktorej nevylučujú ani odchod z koalície.

Vyslovil aj inú možnosť. A k tej by siahli už v októbri, ak návrh zákona na výstavbu nájomných bytov koalícia v parlamente nepodporí: „Zablokujeme rokovanie, a prestaneme s koalíciou hlasovať,“ otvorene načrtol predseda hnutia Sme rodina.

Nielen nájomné byty môžu spôsobiť krízu v koalícií. Môžu to byť aj návrhy, na ktorých pracuje komisia odborníkov na úrade vlády na obnovu dôvery v štát. Na zriadení komisie sa dohodla minulý týždeň Bezpečnostná rada SR, ktorá chce zamedziť manipulácií pri vyšetrovaní trestných vecí.

Odborníci pripravujú úpravy zákonov, konečné rozhodnutie bude mať v rukách koalícia. Sme rodina odmietla nominovať členov do komisie, ale je pripravená niektoré návrhy podporiť.

„Pri korupčných činoch budeme proti tomu, aby odsúdenému prepadol celý majetok. Nech dostane trest a pokutu,“ upresnil v relácii Ide o pravdu Boris Kollár. Hnutie chce upraviť aj postavenie tzv. kajúcnika, a to podložením jeho výpovede dostatočnými dôkazmi.

Šéf parlamentu zopakoval odmietavý postoj k akejkoľvek zmene diskutovaného paragrafu 363 Trestného poriadku, na základe ktorého bolo zrušené obvinenie exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Kritikou nešetril na adresu vyšetrovateľov NAKA a na špeciálnu prokuratúru.

„Obvinení vyšetrovatelia patrili pod špeciálnu prokuratúru, a sú dôkazy, že sa tam diali nekalé veci. Je vysoká pravdepodobnosť, že obvinené budú ďalšie osoby,“ uviedol Kollár.

Odmieta súhlasiť so zmenou ústavy, ktorou by špeciálna prokuratúra získala samostatné postavenie: „Zoberiem právomoci generálnemu prokurátorovi a dám ich Danielovi Lipšicovi? Na to nech Lipšic zabudne,“ vysvetlil Kollár.

V relácii je reč aj o budúcnosti koalície. Boris Kollár zopakoval, že bude žiadať otvorenie koaličnej dohody. Dôvodom je postavenie strany Za ľudí, ktorá nemá v parlamente žiadneho poslanca. Šéf NR SR je presvedčený, že Veronika Remišová musí na udržanie si pozície v koalícii garantovať dostatočný počet poslancov, ktorí budú stranu Za ľudí podporovať. „Nech si ich zoženie kde chce, možno jej viacerých požičia Matovič,“ odkázal koaličnej partnerke líder hnutia Sme rodina.

Ktorí poslanci prestúpia do poslaneckého klubu hnutia Sme rodina? Bude Kollár konzervatívcom? Prečo obdivuje Viktora Orbána? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Borisom Kollárom, predsedom parlamentu a hnutia Sme rodina.