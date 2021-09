Strana Spolu si volí nového šéfa. Každý ju chce ťahať inam

Čaká stranu Spolu koniec? O jej (ne)budúcnosti sa rozhodne na sobotňajšom sneme. V hre je okrem postu predsedu aj osud a likvidácia strany ako takej. Podľa kandidáta, poslanca a primátora Hlohovca Miroslava Kollára je na Slovensku je stále priestor pre stredopravú a občianskodemo­kratickú stranu, a preto zlúčenie s ľavicovejším PS nehodnotí ako dobrý nápad.

Bývalý predseda strany Spolu Juraj Hipš, ktorý na tento post opäť kandiduje, si myslí, že rozdiely medzi Spolu a Progresívnym Slovenskom sú minimálne. Slovensko podľa neho potrebuje alternatívu voči súčasnej vláde chaosu a minulej vláde mafie. Tá sa nedá vybudovať ani s troma percentami preferencií.

Viackrát ste uviedli, že kandidujete kvôli podpore časti členov strany Spolu, ktorým sa nepozdáva zlučovanie s PS. Ako si predstavujete budúcnosť strany Spolu?

MIROSLAV KOLLÁR: Juraj Hipš sa vzdal funkcie s tým, že sa o post predsedu bude uchádzať znova s víziou spájania s PS. Realita však je, že navrhuje dobrovoľnú likvidáciu strany a individuálny prechod tých členov, ktorí chcú ísť do PS. Pre mňa to bolo prekvapujúce, lebo do strany ma Juraj na jar lákal s tým, že skončili rokovania s PS a chce budovať širšiu alternatívu a stredovú stranu. Ja som povedal dobre, poďme na tom robiť. Pár mesiacov sme na tom pracovali, vytiahli sme to k dvom percentám a potom zrazu prišla táto zmena. Veľmi skoro sa však ukázalo, že značná časť členskej základne Spolu jednoducho nemá DNA toho Progresívneho Slovenska, ako ho dnes rámcuje jeho predsedníčka Irena Biháriová. Skrátka, nechcú ísť do strany, ktorú vnímajú ako ľavicovú, nech už je realita akákoľvek. Preto som súhlasil s tým, že pôjdem do súťaže o budúcnosť Spolu s víziou pokračovania ako stredopravej občianskej strany a hľadania partnerov s týmto založením. Samozrejme, uvedomujem si kondíciu strany Spolu, najmä po tom, čo sme cez leto vyhodili von oknom prácu a financie, ktoré sme na jar venovali nárastu strany k dvom percentám. Ja naozaj nie som proti spolupráci hodnotovo blízkych politických zoskupení, aj v Za ľudí som dlho presadzoval spojenie s koalíciou PS/Spolu a je nám všetkým úplne jasné, že nás čakajú rokovania o spolupráci a potenciálnom spájaní s ďalšími politickými stranami.

Prečo preferujete cestu zlúčenia s PS? Ste presvedčený, že cesta samostatnej stredopravej a občianskodemo­kratickej strany nemá potenciál a budúcnosť?

JURAJ HIPŠ: Progresívne Slovensko je náš najbližší partner, s ktorým sme vyhrali komunálne voľby v Bratislave, prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Mali sme spoločný volebný program a rozdiely medzi nami nikdy neboli také veľké, aby sme sa nedokázali dohodnúť. Vidím obrovský ľudský potenciál v strane Spolu, ktorý nie je naplnený v prospech ľudí iba pre to, že sme ako jednopercentná strana na periférii záujmu. Slovensko potrebuje silnú alternatívu voči vláde chaosu a minulej vláde mafie. Túto alternatívu však nevybudujeme s jedným, s dvoma, ani s troma percentami volebných preferencií. Jedinú cestu vidím v spolupráci.

