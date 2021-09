Svedok v prípade smrti Slováka v Belgicku: Neverím, že to bude spravodlivo uzavreté

Kolíková: Na Behúlovú výpoveď treba prihliadať

Na rekonštrukcii prípadu úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku sa majú zúčastniť traja svedkovia a dvaja znalci zo Slovenska. V piatok to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne. „Mám vedomosť, že je tam iná sudkyňa. Mohla vyhodnotiť inak potrebu vypočutia jednotlivých svedkov,“ skonštatovala Kolíková. Dodala, že Behúlova výpoveď je v spise a určite na ňu treba prihliadať. „Sudkyňa o ňom vie, vie o ňom aj naša kancelária, ktorá nás zastupuje ako poškodenú stranu v tomto konaní, určite na to upozorní. Rovnako tam bude prítomný zástupca ministerstva zahraničných vecí,“ poznamenala. Ministerstvo spravodlivosti podľa Kolíkovej sleduje celé vyšetrovanie. Iniciovalo, aby Slovensko vstúpilo do konania, a pôsobí na strane poškodeného. Intenzívne komunikuje aj s advokátskou kanceláriou. SR tiež znáša časť nákladov, napríklad na vycestovanie svedkov alebo expertov.

(tasr)