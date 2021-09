Šeliga: Som jeden z posledných, komu by bol ponúknutý ministerský post

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga sa považuje za jedného z posledných ľudí, ktorým by bol ponúknutý zo strany vládnej koalície ministerský post. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Šeliga tak reagoval na kuloárne informácie o tom, že by mohol byť jedným z kandidátov na post ministra spravodlivosti, ak by sa koaliční partneri dohodli, že post ministra spravodlivosti po odchode Márie Kolíkovej do strany Sloboda a Solidarita ponechajú strane Za ľudí.

Šeliga uviedol, že má z Márie Kolíkovej pocit, ako by sa bála predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), a preto radšej nevystupuje v súvislosti so situáciu v bezpečnostných zložkách. „Trochu sa mi zdá, že sa bojí Borisa Kollára, tak radšej nevystupuje v tejto situácii a nezapája sa. Ale ja by som bol rád, keby sa Ministerstvo spravodlivosti zapájalo a prišli s návrhmi,“ povedal Šeliga.

Komisia pre obnovenie dôvery v právny štát, má podľa Šeligu iba podpornú funkciu. Očakáva preto, že práve rezorty spravodlivosti a vnútra budú v prvej línii pri stabilizácii súčasnej situácie v bezpečnostných zložkách. Ako sa vyriešia aktuálne nezhody v koalícii, pri ktorých hrozí odchod hnutia Sme rodina z koalície, chce Šeliga ponechať na rokovania koaličných lídrov.

Podpredseda Hlasu Richard Raši uviedol, že strana podá do NR SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Pri aktuálnych nezhodách podľa neho nie je možné, aby vláda dokázala aktuálne problémy riešiť dostatočne efektívne a sústredene.