Biele srdce pre najstatočnejšie sestry

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelila mimoriadne ocenenie Biele srdce In memoriam Margite Kosturíkovej za významný prínos v ošetrovateľstve. Viac ako 30 rokov pracovala v Centre sociálnych služieb Likava. Ošetrovateľstvu venovala svoj profesionálny život a prispela k jeho celkovému rozvoju. Pri výkone svojho povolania sa nakazila koronavírusom a chorobe COVID-19 v januári tohto roka podľahla.

Jej deťom odovzdal cenu Jakub Prokeš, šéfredaktor denníka Pravda, ktorý je mediálnym partnerom podujatia. Ocenenia najstatočnejším zdravotným sestrám odovzdávali aj prezidentka komory Iveta Lazorová spolu s členmi prezídia Zuzanou Haladovou, Lukášom Koberom a zástupkyňou generálneho partnera spoločnosti Hartmann Slovensko Ľubicou Bezeli.

VIDEO: Biele srdce – Iveta Lazorová.

Komora počas 14. ročníka slávnostného večera Biele srdce ocenila spolu 29 sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá nositeľky ocenenia prijme v Prezidentskom paláci.

„Denne pri našej práci prežívame nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť našich pacientov,“ pripomenula prezidentka komory sestier Iveta Lazorová. Sestry sú podľa nej často prítomné pri tých najvýznamnejších chvíľach v živote.

VIDEO: Biele srdce – Lucia Dimunová.

Symbol ľudskosti

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. „Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb na svete, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí bez rozdielu,“ povedal počas oceňovania generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko. Sestrám poďakoval za ich obetavosť pri pomoci druhým.

VIDEO: Biele srdce – Katarína Kaszycki.

„Ak sa nezačne niečo seriózne diať s nedostatkom sestier a nezačnú sa prijímať kroky na to, aby do zdravotného systému prišli, nezvládneme to. Každý to cíti, či sú to zdravotné poisťovne, či poskytovatelia, zástupcovia ministerstva, tak všetci hovoria, že máme málo zdravotníkov, málo sestier,“ povedala Lazorová.

Dodala, že zdravotné sestry hlásia prípady, keď sú šikanované, napádané slovne aj fyzicky. „Vyzývam verejnosť, aby si uvedomila, že sme vo veľmi ťažkej situácii, keď nás nie je dostatok a snažíme sa zabezpečiť, čo sa dá. Niekedy nám sily a často nestačia na to, aby sme poskytli dostatočnú kvalitnú starostlivosť. My to vieme, prichádzame s tým každé ráno do práce. Nie je to našou vinou a neprináša to človeku uspokojenie z práce,“ podotkla Lazorová.

VIDEO: Biele srdce – Andrea Uhláriková.

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi komora sestier udelila ocenenie spolu 17 sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré vykonávajú svoju profesiu najmenej 10 rokov a oddane sa venujú starostlivosti o pacientov na rôznych nemocničných oddeleniach i v ambulanciách. Tiež sa angažujú v komore sestier a pomáhajú zlepšovať pracovné prostredie pre ďalšie sestry. Nominovali ich regionálne komory či ich zamestnávatelia a spolupracovníci.

Počas pandémie aj sestry na Slovensku pracovali dlhé hodiny v extrémnom fyzickom i psychickom vypätí. Ich pracovné nasadenie a osobné obete však v mnohých prípadoch zostali nedocenené. Lazorová hovorí, že je dôležité, aby bolo počuť hlasy sestier. „Musia byť vypočuté pri rozhodnutiach a tvorbe stratégií v zdravotníctve, aby bola zabezpečená ich bezpečnosť a spokojnosť a aj po pandémii. Bude kľúčové, aby sestry ostávali na Slovensku a starali sa o našich pacientov,“ zdôraznila prezidentka komory sestier Lazorová.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) skonštatoval, že sestry počas pandémie preukázali veľkú ochotu a profesionalitu pri záchrane životov. „Sestry a pôrodné asistentky patria medzi najdôležitejších zdravotníckych pracovníkov, je ich však akútny nedostatok. Preto bude mojím cieľom aj cieľom mojich kolegov na ministerstve vytvoriť im dobré podmienky na prácu. Tiež odborný rast a adekvátne finančné ohodnotenie,“ prisľúbil Lengvarský.

VIDEO: Biele srdce – Vladimír Lengvarský

Cena Johanny Bórik-Hrebendovej

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka ocenili osem odborníčok v ošetrovateľskej praxi. Vďaka mnohým z nich došlo k výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnych služieb. Sú mentorkami pre svoje kolegyne, snažia sa o humanizáciu zdravotnej starostlivosti a organizujú rôzne podujatia.

V kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg si ceny odniesli tri sestry, ktoré po niekoľkoročnej práci s pacientmi postupne získali pedagogické vzdelanie, zúčastňujú sa kongresov, publikujú v časopisoch a odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej. Mnohé pripravujú učebnice a učebné osnovy, vyučujú na stredných a vysokých školách.

VIDEO: Biele srdce – Viera Szijártová.

Za všetky ocenené sestry poďakovala Viera Szijartová, ktorá pracuje na pľúcnej jednotke intenzívnej starostlivosti a venuje sa pacientom s ťažkým pľúcnym postihnutím v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počas prvej aj druhej vlny pandémie pracovala na pľúcnej covidovej jednotke.

„Teraz je naša práca inou, ako bola predtým, našou úlohou je ľudí viac motivovať a ukázať im, čo toto povolanie prináša,“ priblížila ocenená zdravotná sestra Lucia Dimunová, profesorka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Kto príde študovať za sestru, ten to chce robiť. Musíme nájsť spôsob, ako ich v systéme udržať,“ dodala Dimunová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa rozhodla udeliť aj novú Cenu Johanny Bórik-Hrebendovej. Tá patrí šiestim sestrám, jednému zdravotnému bratovi a dvom pôrodným asistentkám, vrátane mimoriadne ocenenej Kosturíkovej, ktorí snahu pomáhať druhým počas pandémie COVID-19 zaplatili životom. Komora zorganizovala aj finančnú zbierku, ktorej výnos prerozdelí medzi pozostalých po sestrách, pôrodných asistentkách a asistentoch, ktorí v uplynulých dvoch rokoch zomreli na COVID-19.

Cena je pomenovaná po vojenskej zdravotníčke a slovenskej predchodkyni slávnej Florence Nightingalovej, zakladateľke moderného ošetrovateľstva. Bórik-Hrebendová ošetrovala ranených dobrovoľníkov počas bojov okolo Myjavy už v roku 1848. Bola tiež osvetovou pracovníčkou, ktorá organizovala prvé zdravotnícke kurzy na území Slovenska.

Ocenenie Biele srdce 2021

Sestra a pôrodná asistentka v praxi

Alena Dömötorová

Marta Dufalová

Jana Fulová

Zuzana Haramiová

Eleonóra Hesterényiová

Katarína Hrušková

Marta Janovičová

Ľubica Juríková

Katarína Kaszycki

Márta Liška

Viera Prísažná

Ivana Rónayová

Jana Sedláková

Juliana Seničová

Martina Slosiariková

Viera Szijártová

Jana Volesková

Sestra a pôrodná asistentka manažérka

Eva Banďúriková

Miriam Mati

Katarína Mitschová

Alena Tančáková

Andrea Uhláriková

Oľga Umanová

Ľubomíra Ondrejčíková

Adriana Pelechová

Sestra a pôrodná asistentka pedagogička

Lucia Dimunová

Iveta Mochnacká

Ľubica Rybárová

Ocenenia Johanny Bórik–Hrebendovej – in memoriam

Monika Hurná – bola pôrodnou asistentkou, zomrela vo veku 53 rokov

– bola pôrodnou asistentkou, zomrela vo veku 53 rokov Milana Koperová – pracovala v ambulancii praktického lekára, zomrela vo veku 50 rokov

– pracovala v ambulancii praktického lekára, zomrela vo veku 50 rokov Janka Backová – počas pandémie sa podieľala na prípravách a reprofilizácii covidových traktov, zomrela vo veku 55 rokov

– počas pandémie sa podieľala na prípravách a reprofilizácii covidových traktov, zomrela vo veku 55 rokov Jozef Horňák – pracoval na hematologicko-transfúznom oddelení, vírusu podľahol vo veku 47 rokov

– pracoval na hematologicko-transfúznom oddelení, vírusu podľahol vo veku 47 rokov Emília Martikáňová – infikovala sa v práci, zomrela vo veku 61 rokov

– infikovala sa v práci, zomrela vo veku 61 rokov Daniela Hlozáková – koronavírusom sa infikovala v práci, v domove sociálnych služieb, ochoreniu podľahla vo veku 56 rokov

– koronavírusom sa infikovala v práci, v domove sociálnych služieb, ochoreniu podľahla vo veku 56 rokov Zuzana Ambrusová – ocenenie Biele srdce získala už v roku 2016, pracovala v ortopedickej ambulancii, zomrela vo veku 61 rokov

– ocenenie Biele srdce získala už v roku 2016, pracovala v ortopedickej ambulancii, zomrela vo veku 61 rokov Anna Čenščáková – infikovala sa v práci, pracovala v praktickej ambulancii a na pohotovostnej službe, zomrela vo veku 58 rokov

– infikovala sa v práci, pracovala v praktickej ambulancii a na pohotovostnej službe, zomrela vo veku 58 rokov Margita Kostúriková – vyše 30 rokov sa venovala ošetrovateľstvu, infikovala sa v práci, koronavírusu podľahla vo veku 62 rokov

Mimoriadne ocenenie Biele srdce