Kolíková predstavila samostatné správne súdnictvo. Kde budú nové správne súdy a kde nie?

„Do medzirezortného pripomienkového konania dávame posledný dielik v rámci reformy justície a reorganizácie súdov. Celé správne súdnictvo chcem vytvoriť samostatné. Okrem toho, že sme už zriadili Najvyšší správny súd, chceme k nemu podobne vytvoriť aj prvý stupeň správnych súdov, teda že odčleníme správne súdnictvo od všeobecného súdnictva. Som presvedčená, že je to správny krok,“ vyhlásila v pondelok na tlačovej besede ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Správne súdy budú rozhodovať napríklad o sporoch v oblasti daňového, azylového, stavebného a katastrálneho práva, priemyselného vlastníctva, sociálnej agendy a dôchodkov, sporoch z oblasti životného prostredia, v oblasti priestupkov a mnohých ďalších. Od osamostatnenia správnej agendy si ministerka sľubuje citlivejšie vnímanie sporov medzi občanom a štátom, najmä väčšiu špecializáciu sudcov a rýchlejšie a transparentnejšie konania.

zväčšiť súdna mapa

Osamostatnenie správneho súdnictva je poslednou časťou Kolíkovej reformy reorganizácie sídiel súdov, ktorú pôvodne predstavila ešte 14. decembra 2020. Pre veľký odpor sudcov a množstvo zásadných pripomienok ale celú reformu stiahla. Prepracovanú verziu opätovne predstavila pred dvoma týždňami. Rozdelila ju do štyroch čiastkových zákonov, ktoré 13. septembra predložila aj do medzirezortného pripomienkového konania. Prvé dva zákony upravujú vznik Mestského súdu v Bratislava a Mestského súdu v Košiciach, ďalšie dva sa venujú novým obvodom okresných súdov a krajských súdov.

Najprv správne súdy

Aj od zvyšku tejto reformy ministerka očakáva väčšiu špecializáciu sudcov na konkrétnu agendu, skutočne náhodné prideľovanie spisov, rozviazanie väzieb medzi sudcami, kvalitnejšie, transparentnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovanie. Medzi najzásadnejšie zmeny patrí zlúčenie všetkých okresných súdov v Bratislave a v Košiciach do dvoch mestských súdov, zníženie počtu okresných súdov z 54 na 30 a krajských súdov z 8 na 4 – v Trnave, Žiline, v Banskej Bystrici a v Prešove.

Z pohľadu správneho súdnictva bude Slovensko rozdelené len na tri obvody, pričom správne súdy budú sídliť v Košiciach, Banskej Bystrici a v Trnave. Tieto tri obvody budú kopírovať územno-správne členenie Slovenska. Do obvodu správneho súd v Košiciach tak bude patriť aj Prešovský kraj, pod Bystricu aj Nitriansky a Žilinský kraj a správny súd v Trnave bude mať na starosti Bratislavský a Trnavský kraj. Nad trojicou nových správnych súdov bude stáť Najvyšší správny súd, ktorý vznikol v Bratislave už 1. januára a od 1. augusta už začal svoju činnosť.

Vznik správnych súdov by mal celkovej reorganizácii okresných a krajských súdov predchádzať. „Náš plán chceme zrealizovať tak, že najprv odkloníme správne súdnictvo samostatne a potom všeobecné súdnictvo zreformujeme cez reorganizáciu na okresnej a krajskej úrovni,“ priblížila Kolíková. Prvou fázou by bolo formálne vyčlenenie nových správnych súdov k 1. marcu budúceho roku a druhou už samotný začiatok ich činnosti, ktorú predpokladajú k 1. septembru.

Sudcami nových súdov by mali byť tí, ktorí sa tejto agende venujú na súčasných krajských ako aj okresných súdoch. Nebudú sa musieť ani prihlásiť do výberového konania, aj keď by mali pred nástupom do novej pozície prejsť pohovorom v Súdnej rade. „Predpokladáme, že sudcovia, ktorí túto agendu robia, prejdú na nové správne súdy. Ten základ personálu, zamestnancov a sudcov bude pochádzať zo súčasného výkonu justície,“ uviedla Kolíková.

Takýchto sudcov už dnes špecializovaných na správnu agendu je zhruba 50. Kolíková ale očakáva navýšenie tohto počtu. Sídliť by mali v súčasných priestoroch krajských súdov. Nie vždy však budú stačiť. „Bola by som rada, aby sme mali asi dvojnásobok týchto sudcov. Určite bude potrebné budovať kapacitu v Banskej Bystrici a v Trnave,“ pripustila Kolíková. Financie majú pochádzať z Plánu obnovy a odolnosti.

Množstvo kompromisov

Pôvodný odpor sudcov už Kolíková neočakáva. „Od všetkých sudcov, pre ktorých to bude znamenať zmenu, môžeme očakávať kritiku. Istým spôsobom je prirodzené, že ak budú musieť zmeniť pracovisko, asi mi nebudú tlieskať. Tí, ktorí robia správne súdnictvo a záleží im na ňom, určite budú radi, keď sa správne súdnictvo osamostatní. Aj v Českej republike by si sudcovia želali samostatnú úpravu správnych súdov,“ tvrdí ministerka.

V nedávnom rozhovore pre Pravdu to potvrdil aj predseda Najvyššieho správneho súdu v Českej republike Michal Mazanec. „Myslím, že Slovensko sa vydá veľmi správnou cestou. Menší počet súdov prvého stupňa umožní vznik väčších kolektívov sudcov, ideálne aj špecializáciu na jednotlivé úseky, lepšiu personálnu prácu a efektívnejšie zvyšovanie odbornosti. Z môjho pohľadu sú teraz slovenskí kolegovia o krok napred a ich prvé skúsenosti budem so svojimi spolupracovníkmi so záujmom očakávať,“ povedal Mazanec.

Nespokojnosť sudcov zo začiatku roka Kolíková nepredpokladá aj pre zmeny, ktoré vznikli zapracovaním množstva pripomienok. „Urobila som naozaj množstvo kompromisov. Jednak v obvodoch okresných súdov najmä na východe, ale aj na úrovni krajských súdov, kde zachováme všetky pracoviská,“ uviedla Kolíková.

Zároveň tvrdí, že politickú podporu na presadenie svojej reformy má. „Stále cítim podporu koaličných partnerov. Špecializácia a reorganizácia súvisiaca so zväčšovaním obvodov je aj v Programovom vyhlásení vlády. Nie je tam osobitná časť pre správne súdy na prvom stupni. To ale vzniklo na úrovni koaličných debát ešte s expremiérom Igorom Matovičom. Vyslovila som požiadavku vytvoriť aj prvostupňové správne súdy a na to som dostala podporu. Teraz, keď je konkrétny návrh na stole, treba sa o tom rozprávať. Keď som ale minulý rok predložila celú reformu, nepamätám si, že by k tomu boli nejaké výhrady. Bude sa ale o tom opätovne rozprávať,“ dodala Kolíková.