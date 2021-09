Politológ: Pozvanie Hegera, Kollára aj Fica s Pellegrinim je od prezidentky vyvážené

VIDEO: Čo povedal Fico prezidentke na spoločnom stretnutí.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok stretla s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a neskôr aj s predsedom opozičného Smeru Robertom Ficom. Po svojom hovorcovi Martinovi Strižincovi odkázala, že diskutovali o situácii v bezpečnostných zložkách. O tejto téme sa prezidentka chce v najbližších dňoch rozprávať aj so šéfom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) a s lídrom mimoparlamentného Hlasu Petrom Pellegrinim. „Na stretnutiach s nimi plánuje hovoriť aj o tom, ako upokojiť situáciu na Slovensku,“ doplnil Strižinec.

Prezidentka vypočula kritické hlasy, že je napriek napätiu v bezpečnostných zložkách aj v spoločnosti málo aktívna, hodnotí rozbehnuté kolo jej rokovaní politológ Michal Cirner.

„Je to možno aj jej reakcia na aktuálny prieskum verejnej mienky, kde je síce stále najdôveryhodnejšou političkou v štáte, ale už nemá takzvaný pozitívny rating. To znamená, že viac ľudí cíti nejaké negatívne konotácie voči nej. To ju možno zaktivizovalo, aby sa viac angažovala práve v témach, ktoré sú na tepe dňa,“ hodnotí politológ.

Zaujímavé je, že prezidentka zatiaľ na takéto rokovania nepozvala všetkých zástupcov vlády či koaličných strán. Nehovorí sa napríklad o Richardovi Sulíkovi z SaS, ktorý má po prestupe poslancov zo Za ľudí v parlamente druhý najsilnejší klub. Cirner však považuje zloženie pozvaných za vyvážené.

„Sú medzi nimi nielen tí, ktorí môžu štát reálne ovplyvniť, ako napríklad premiér, ale aj predstavitelia najsilnejšej opozície, takže výber považujem za nadstranícky, aký by som aj očakával,“ hovorí politológ s tým, že nie je vylúčené, že tieto rozhovory môžu pokračovať aj na ďalších úrovniach.

Čaputová deklaruje, že chce upokojiť situáciu v spoločnosti. V čase, keď koalícia hovorí o svojich politických protivníkoch ako o mafii, ktorá tu rozkradla štát, a, naopak, opoziční politici sa sťažujú na kriminalizáciu „nevinných ľudí“, sa zdá, že obrúsenie hrán je z jej strany nedosiahnuteľným cieľom. Podľa Michala Cirnera však ani nikto reálne nepredpokladá, že by sa jej to podarilo.

„Prezidentka sa môže z hľadiska jej reprezentatívnych právomocí najmä znepokojovať. Ale je jej úlohou aj prepájať a integrovať. Vypočuť si jednu aj druhú stranu a navrhnúť nejaké platformy, kde môžu politici komunikovať. Takže prezidentke ani nič iné nezostáva, ako sa o to pokúšať, pretože ona má byť symbolom toho zmieru a etalónom morálky,“ myslí si politológ.

Dodáva, že v načasovaní stretnutí pred prednesením správy o stave republiky v utorok nevidí zámer, pretože to sa pripravuje dlhší čas dopredu a zvyčajne bývala táto správa prednesená na jeseň.

Nevylučuje však, že osobné stretnutie s Hegerom a Ficom využila na to, aby ich možno dopredu oboznámila, čo a koho bude kritizovať. „Aby potom neboli prekvapení. Ale skôr by som povedal, že tie pozvania sú ad hoc zrealizované ako reakcia na kritiku, že je nečinná, a na klesajúce preferencie,“ uzatvára Cirner.

K obsahu či dojmu z doterajších rokovaní sa Zuzana Čaputová zatiaľ nevyjadrila a podľa našich informácií tak odporučila aj ostatným účastníkom stretnutí. „Pán premiér jej povedal, že je pripravený na všetky varianty v záujme udržania politickej stability a takisto plnenia vládneho programu,“ priblížila Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková.

VIDEO: Vyjadrenie k stretnutie premiéra a prezidentky.

Fico po stretnutí na sociálnej sieti informoval, že prezidentku vyzval, aby dôraznejšie reagovala na „útoky vládnej koalície na sociálny štát“. Za „zatváranie očí pred realitou“ zo strany prezidentky považuje Fico to, že je podľa neho nečinná aj v otázke „deštrukcie právneho štátu a hrubého zneužívania trestného práva“.

Ďalej Fico tvrdí, že prezidentke „vyčítal zmarenie referenda“. „Oznámil som pani prezidentke, že jej doručíme dve otázky do ďalšej petičnej akcie a budeme čakať na jej reakciu. Ak oznámi, že otázky nepodá na posúdenie Ústavnému súdu, začneme zberať podpisy. Ak sa rozhodne opätovne iniciovať konanie na Ústavnom súde a opätovne sa pokúsi referendum zmariť, bude to mať nedozerné následky pre vážnosť prezidentského úradu do budúcnosti a celý politický systém,“ pokračoval Fico. V októbri a novembri Smer mieni organizovať protestné zhromaždenia, kde očakáva mnohotisícovú účasť. Protestovať sa podľa neho môže aj proti hlave štátu. Dodal, že prezidentku varoval pred revanšom súčasnej vlády, keďže spoločnosť čaká celé kolo právnych konaní, trestných oznámení a žalôb, čo bude akousi satisfakciou za konanie súčasnej vlády.