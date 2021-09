Čaputovej prejav bol podľa koalície vyvážený. Fico: Dohromady nič nepovedala

Podľa Kollára prezidentka jasne povedala, že je potrebné spraviť zmeny, bojovať proti korupcii a po 30 rokoch upraviť fungovanie prokuratúry. Dodal však, že prezidentka zdôraznila aj to, že boj proti korupcii sa musí diať zákonným spôsobom.

Prezidentka vyzvala aj na jednotu v koalícii. Podľa Kollára je táto výzva smerovaná nielen jemu, ale aj celej koalícii. „My spolu tvoríme jednu koalíciu a mali by sme ťahať za jeden povraz. Každý musíme niečo preto urobiť,“ doplnil. Predseda NR SR reagoval aj na kritiku prezidentky v súvislosti s úrovňou politickej diskusie na Slovensku. „Politická kultúra nieje na úrovni vyspelých demokracií… každý by si mal vstúpiť do svedomia. Aj ja,“ uzavrel Kollár.

Správa o stave Slovenskej republiky bola vyvážená a zároveň nastavila kritické zrkadlo nie len vláde, ale aj poslancom parlamentu. Vo svojom hodnotení to na tlačovej konferencii uviedla koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS). V strane sa podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej stotožňujú aj s názorom prezidentky, že krajina potrebuje stabilitu a jednotné vedenie. Za oprávnenú považujú aj kritiku hlavy štátu, že pandémia postihla tých najzraniteľnejších obyvateľov Slovenska.

„Sme radi, že pani prezidentka spomenula aj témy týkajúce sa životného prostredia. Vnímame aj jej silný apel k vyšetrovaniu korupčných káuz, ktoré musí prebiehať zákonným spôsobom. Nie je správne, ak dve strany v bezpečnostných zložkách štátu bojujú proti sebe svojimi kompetenčnými zbraňami," povedala Zemanová. Čaputovej dávajú podľa jej slov za pravdu aj v názore, že očkovanie je najefektívnejšia cesta, ako sa vysporiadať s pandémiou. „Tieto slová od pani prezidentky si berieme k srdcu a v našich radoch ešte budú dlho rezonovať," dodala predsedníčka poslaneckého klubu SaS.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) vníma pozitívne, že prezidentka v správe ocenila reformy, ktoré súvisia s očistou justície. Šéfka rezortu spravodlivosti konkretizovala, že ide napríklad o zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, majetkové previerky sudcov a previerky ich sudcovskej spôsobilosti či rozšírenie kompetencií Súdnej rady SR.

„Za veľmi dôležitú považujem požiadavku pani prezidentky, aby sme akékoľvek zmeny, ktoré považujeme za dôležité, presadili,“ uviedla Kolíková. Prezidentka podľa ministerky požaduje aj vyplnenie „medzier“ v práve, ktoré sa ukázali ako problematické. „Aby sme ich napravili uvážlivo a riadnym procesom,“ dodala.

Prezidentka Zuzana Čaputová v správe o stave republiky, ktorý predniesla v pléne parlamentu, dohromady nič nepovedala a v plnom rozsahu podporila vládnu koalíciu. Na tlačovej besede to uviedol líder opozičnej strany Smer Robert Fico. Ako poznamenal, je členkou vládnej koalície, ignoruje najzávažnejšie veci v spoločnosti a strach a hnev prenáša na opozíciu.

„My nesieme zodpovednosť za rozklad štátu? My si robíme len svoju prácu,“ vyhlásil Fico. Podľa neho prepad podpory hlavy štátu vo verejnosti nie je spôsobený opozíciou, ale pre to, že prezidentka „sa správa ako člen vládnej koalície“.

Keď prezidentka v prejave konštatovala, že na Slovensku bol v istom čase najvyšší počet obetí pandémie na počet obyvateľov, tak podľa Fica nepovedala, kto za to nesie zodpovednosť. Ako podotkol, najvyšší počet obetí pandémie bol v januári a vo februári, za čo nesie zodpovednosť vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja OĽaNO). „Nie je možné konštatovať katastrofálne výsledky a nepovedať B, kto za to nesie plnú zodpovednosť,“ vyhlásil Fico.

Prezidentka Čaputová v prejave hovorila, že strach a hnev sú dve najsilnejšie emócie, ktorými veľká časť spoločnosti reaguje na pandemickú krízu. Fico na tieto slová povedal, že strach a hnev nie sú výsledkom pandémie, ale neschopnosti vlády. „Ľudia sa boja, čo s nimi bude, necítia túto vládu za sebou, nerobí kroky, ktoré by ich ochraňovali,“ poznamenal.

Šéfa Smeru prekvapilo, že hlava štátu nepovedala „pol slova“ o stave verejných financií na Slovensku, na čo upozorňovala Európska komisia a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. „To naozaj môže hlava štátu opomenúť, že vláda bude musieť nájsť 6 až 8 miliárd eur na stabilizáciu verejných financií?“ spýtal sa šéf Smeru-SD. Ako ďalej uviedol, hlava štátu v prejave „chválila zbrojenie“ a obrazne povedané, že treba kupovať tanky a radary. Fico prezidentku kritizoval aj za to, že svoje vystúpenie použila na propagáciu očkovania. „Robila reklamnú agentúru farma firmám na svete,“ podotkol.

V súvislosti s vyšetrovaním korupčných káuz prezidentka spomenula, že polícia hromadí dôkazy. Podľa Fica ich nehromadí, ale sa vyrábajú. Nesúhlasil ani s jej tvrdeniami, že nemá informácie o prípadoch, ktoré sa vyšetrujú. Podľa šéfa Smeru bola prezidentka v máji na stretnutí na pôde Slovenskej informačnej služby, kde ju informovali o všetkých živých veciach. „Dáva od toho ruky preč, lebo dnes vystúpila ako predstaviteľka vládnej koalície,“ dodal.