Politológ Lenč chváli prezidentku: Bolo to štátnické vystúpenie

Ako hodnotíte správu o stave republiky, ktorú predniesla prezidentka?

Myslím si, že to bolo jedno z najlepších hodnotení situácie v spoločnosti, ktoré som ja osobne kedy od prezidenta počul. Zaujímavé bolo, že sa prihovárala nielen k občanom, ale aj k politikom. Vo vzťahu k občanom to bolo najmä empatické. Niektorí totiž ťažko znášajú súčasnú dobu, či už kvôli pandémii, ale aj z dôvodu hroziaceho zdražovania a zhoršovania ich sociálnej situácie. Okrem empatie ich navyše vyzývala aj k zodpovednosti. V prípade prihovárania sa k politikom to bolo, naopak, kritické do vlastných radov, ale opäť tiež vyzývajúce k zodpovednosti.

Nemala byť kritika vo vzťahu k politikom adresnejšia?

Niekto môže mať pocit, že mala niekoho razantne a menovite skritizovať. To si ale myslia oba tábory, ako sme videli aj na jednotlivých hodnoteniach politikov. Opozícii chýbala väčšia kritika vlády a rovnako aj naopak. Tá kritika tam však bola. Kto ju nevidí a nepočuje, nepočúval pozorne. Prezidentka kritizovala podozrenia, že sa v rámci vyšetrovaní nemusí vždy postupovať zákonne. Tiež koalícii vyčítala, že chce ad hoc meniť zákony, pretože sa im momentálne niečo nepáči. Ak teda niekomu chýbala menovitá kritika, tak to bola len koalícia alebo opozícia. To však ani prezidentke neprislúcha. Hlava štátu reprezentuje štát a jej vystúpenia by preto mali byť štátnické. Nemala by sa aktívne zapájať do straníckych politických súbojov, ale vnímať spoločenské problémy s väčším nadhľadom.

Bola jej správa aj tematicky vyvážená?

Z tém, ktoré hýbu Slovenskom, mne osobne nič nechýbalo. Aj témy súvisiace so súdnymi procesmi a orgánmi činnými v trestnom konaní boli z pozície prezidentky adekvátne komentované a hodnotené. Prezidentka akcentovala všetky kľúčové témy. Z ideologického hľadiska mi to prišlo ako vystúpenie, ktoré by som skôr očakával od sociálnodemokra­tickej strany. Tie témy, ktoré otvorila a považovala za potrebné politikom pripomenúť, spadali do rámca sociálnej demokracie.

Nechýbal vám v jej správe okrem pomenovania problémov aj náznak riešení?

Úlohou prezidenta nie je dávať legislatívne návrhy. Z titulu kompetencií, ktoré jej priznáva ústava, nemá žiadnu zákonodarnú iniciatívu ani kompetencie v rovine výkonnej moci. Z tohto hľadiska mi to tak preto nechýbalo.

Má táto jej správa schopnosť posunúť spoločnosť dopredu alebo ňou nejako pohnúť?

Ak budú občania ochotní počúvať slová prezidentky, a to isté platí aj pre politikov, tak to môže slovenskej verejnosti pomôcť. Nie som si ale istý, či počúvať budú.