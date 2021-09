Štefanovi Aghovi navrhol prokurátor v kauze televíznych zmeniek 14-ročný trest

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta navrhol Štefanovi Aghovi obžalovanému v kauze falšovania televíznych zmeniek TV Markíza 14 rokov odňatia slobody. Trest by si mal odpykať, ako navrhoval prokurátor vo svojej záverečnej reči, v ústave so stredným stupňom stráženia. Navrhol Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku, aby Agha uznal za vinného za obzvlášť závažný trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom.

Hlavné pojednávanie v kauze televíznych zmeniek v stredu pokračovalo prednesom záverečných rečí. Ako prvý začal prednášať záverečnú reč prokurátor Šanta. Avizoval, že jeho záverečná reč bude trvať približne hodinu. Prokurátor podal obžalobu na Agha za obzvlášť závažný zločin falšovania listiny 22. júna 2020. Ekonomickú konštrukciu v prípade zmeniek označil Šanta za blud. Zdôraznil, že o existencii zmeniek nevedeli ani svedkovia – bývalí riaditelia TV Markíza.

„Zmenky do roku 2013, respektíve do roku 2016, keď prenikli do médií, neexistovali. Boli vyhotovené v rokoch 2015 – 2016, a nie v rokoch 2000 – 2001,“ zdôraznil Šanta. Prokurátor sa opiera o svedecké výpovede aj znalcov z odboru písmoznalectva a ich posudky a forenzného vyšetrovateľa. Podľa neho sa mal v roku 2016 podnikateľ Marian Kočner vyzvedať o exspirácii papiera od svedka Jozefa Dučáka. Ten mal zabezpečovať papier a tlačiareň na výrobu zmeniek. Až keď boli vyhotovené zmenky, začal sa domáhať Kočner na bratislavských súdoch ich vyplatenia zo strany TV Markíza. Agh vypovedal podľa Šantu počas pojednávaní rovnako ako odsúdený v kauze zmeniek Kočner. Obžalovanému hrozí za trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov trest 12 až 20 rokov.

Na záver utorkového procesu súd odmietol návrh obhajoby z júla tohto roka na doplnenie znaleckého posudku, ako aj prečítanie novinového článku z mája 1995. „Bolo vykonané už dostatočné znalecké dokazovanie. Ďalšie dôkazy sa vykonávať nebudú. Vyhlasujem dokazovanie za skončené,“ zdôraznil predseda senátu ŠTS.

Súd v utorok pojednával od 9.00 h, z časti pojednávania bola na dva razy vylúčená verejnosť. Čítali sa písomné dôkazy, ktoré navrhol prokurátor Šanta, ako aj obhajca obžalovaného Štefan Neszméry. Malo ísť o dôkazy – tajné správy Slovenskej informačnej služby (SIS) k existencii zmeniek.

Pojednávanie so Štefanom Aghom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval a sú pravé. V minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej v januári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Agh, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, napokon vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.