Politológ Marušiak: Prezidentka sa vyhla sociálnemu dialógu

„Každá strana tú správu bude vidieť inak. Ten, kto očakával razantnú a zdrvujúcu kritiku vlády, asi nie je spokojný. Každá správa prezidenta o stave republiky a spoločnosti sa posudzuje cez prizmu jednej jedinej správy – tej z roku 1994, ktorú predniesol vtedajší prezident Michal Kováč a ktorá v podstate odštartovala pád druhej vlády Vladimíra Mečiara a predčasné voľby. Ak by niekto očakával niečo takéto, bude asi sklamaný. Prezidentka síce jasne povedala, že spoločnosť je v kríze a zranená. Mohla ale možno razantnejšie pomenovať, kto za túto situáciu nesie zodpovednosť,“ uviedol Marušiak.

Politológ preto správu vníma skôr ako spájajúcu než kritickú. „Správa sa snažila vyhnúť konfliktu so súčasnou vládou, za čo už prezidentka zožala od opozície kritiku. Pri mnohých pasážach bolo vidieť, že prezidentka má ambíciu spoločnosť skôr spájať ako rozdeľovať. Druhá vec ale je, či na niečo takéto má na Slovensku ešte partnerov, pretože koalícia ani opozícia o dialóg a obrusovanie hrán záujem nemajú,“ myslí si Marušiak.

Kritike vlády sa však nevyhla úplne. „Najmä v poslednej časti, kde opozíciu obviňovala zo šírenia nenávisti a huckania spoločnosti. Treba povedať, že práca s klamstvom a vulgarizmami nie je len problémom opozície, ale aj minimálne časť koalície si v tomto môže s koalíciou podať ruky. V niektorých aspektoch sa vymedzila aj voči vládnej politike, napríklad v otázke justičných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní, keď sa kriticky vyjadrila k zriadeniu komisie pre obnovu dôvery v štát. Tam bola prezidentka kritická. Nové riešenia ale nenaznačovala. Akoby sa aj tu snažila skôr obrusovať hrany a zmierovať spoločnosť,“ hodnotí Marušiak.

Chýbala mu tiež téma sociálneho dialógu, na ktorý súčasná vláda natoľko nedbá. „Boli tam naznačené dôležité témy. Ako nové však vnímam najmä pozornosť, ktorú venovala otázkam životného prostredia a chudoby. Na druhej strane ale preukázala, že vo svojom ponímaní sociálnej otázky má možno bližšie k stranám vládnej koalície, ktoré to vnímajú ako otázku charity a nie ako otázku systémového nastavenia spoločnosti. Vôbec nevenovala pozornosť jednému pilieru demokracie, ktorým je sociálny dialóg. Ten je na Slovensku v kríze a prakticky v závoze. Práve fungujúca tripartita bola pritom jednou z podmienok vstupu Slovenska do EÚ. To mi v jej správe chýbalo,“ dodal Marušiak.

VIDEO: Správa o stave republiky.