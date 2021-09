Heger tvrdí: Pracovná skupina má riešenia. Prokuratúra: Nie je to pravda

VIDEO: Eduard Heger po prejave prezidentky.

Keď prezidentka Zuzana Čaputová v parlamente predniesla správu o stave republiky, premiér si zvolal tlačovú besedu na úrade vlády. Na nej potvrdil, že pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát, ktorá vznikla na jeho podnet, pripravila 17 konkrétnych návrhov.

„Generálna prokurúra SR mala v spomínanej skupine svojho zástupcu a ten nemá vedomosť, že by bol nejaký konkrétny návrh v rámci skupiny vytvorený,“ reagovala prokuratúra v oficiálnom stanovisku. O 17 návrhoch by mali podľa Hegera rozhodovať politici. Medzi návrhmi by mala byť aj zmena paragrafu 363 Trestného poriadku. No aj návrh na rozdelenie Generálnej prokuratúry a Úradu špeciálnej prokuratúry. Tú prvú vedie Maroš Žilinka, druhú Daniel Lipšic a v ostatných týždňoch sa ich právne názory na mnohé kauzy výrazne odlišujú.

Čítajte viac Premiér: Pracovná skupina pripravila zatiaľ 17 konkrétnych návrhov

„Za Generálnu prokuratúru som sa zúčastňovala činnosti odbornej pracovnej skupiny. Témou rozhovorov, pokiaľ ide o činnosť prokuratúry, bolo najmä ustanovenie § 363 Trestného poriadku. Zámerne uvádzam slovo „rozhovorov“, nakoľko v pracovnej skupine k tejto téme nešlo o odborné rokovanie, ale skôr o predstavenie názorov členov skupiny na možné navrhované zmeny," povedala Barboa Hubertová, vedúca oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru Generálnej prokuratúry SR.

Dodala, že v rámci rozhovorov v pracovnej skupine upozorňovala na „potenciálne ústavné riziká prezentovaných návrhov zmien, ako aj na praktické problémy, ktoré môžu v aplikačnej praxi nastať“. "V tejto súvislosti však nebol prijatý žiadny záver o tom, ako by mala konkrétna podoba úpravy § 363 Trestného poriadku vyzerať. Nie je preto možné uvádzať, že výsledkom činnosti odbornej pracovnej skupiny v tejto otázke je nejaký konkrétny záver. Ak takýto záver bol urobený, nebol urobený v rámci činnosti skupiny,“ podotkla Hubertová.

Dodala, že návrh na rozdelenie činnosti Generálnej prokuratúry a Úradu špeciálnej prokuratúry „nebol predmetom rozhovorov členov skupiny“.

Podľa Hubertovej jeden z členov pracovnej skupiny uvažoval o možnej úprave kompetencií prokuratúr, no konkrétny návrh v tomto smere nebol prezentovaný. „Ani v tomto prípade preto nemožno hovoriť o návrhu, ktorý by bol výsledkom činnosti odbornej pracovnej skupiny. Ako členka odbornej pracovnej skupiny za Generálnu prokuratúru SR preto uvádzam, že o výsledku činnosti odbornej pracovnej skupiny nemám informácie, žiadne závery, pokiaľ ide o uvedené inštitúty, neboli v mojej prítomnosti prijaté,“ dodala Hubertová.

VIDEO: Správa o stave republiky prezidentky Zuzany Čaputovej.