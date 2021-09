Pellegrini: Prezidentka by mohla zvolať diskusiu za okrúhlym stolom

Prezidentka Zuzana Čaputová by mohla zvážiť zvolanie diskusie za okrúhlym stolom naprieč politickým spektrom, myslí si líder Hlasu a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

Hlavu štátu o to požiadal počas stredajšieho stretnutia v Prezidentskom paláci. Diskutovali tiež o referende a aktuálnej situácii v silových zložkách.

Pellegrini chcel podľa svojich slov oboznámiť prezidentku s problémami, ktorými žije slovenská verejnosť. Poukázal na témy, ako sú ceny energií, potravín, stav verejných financií či nedostatok personálu v zdravotníctve.

„Keď už sa Národná rada odmieta baviť o týchto veciach, keď členovia vlády nechcú hovoriť s opozíciou, tak by pani prezidentka mohla prevziať iniciatívu a zvolať diskusiu za okrúhlym stolom naprieč politickým spektrom do Prezidentského paláca,“ myslí si. Deklaroval, že by sa na takejto diskusii zúčastnil.

V otázke referenda opozičný líder súhlasí s prezidentkou, že ak sa má konať referendum o skrátení volebného obdobia, treba dať najskôr ústavu do súladu so stanoviskom Ústavného súdu SR. Ocenil, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v stredu deklaroval pripravenosť zmeniť ju. Dúfa, že sa pripoja aj ďalší politici, ktorí sa ozývali po rozhodnutí Ústavného súdu SR o nesúlade navrhovaných referendových otázok s ústavou.

Čítajte viac Sme rodina je pripravené zmeniť ústavu, aby sa mohlo konať referendum

Pri diskusii o situácii v silových zložkách Pellegrini vyslovil svoje pochybnosti. Zdôraznil, že každý, kto spáchal trestný čin, musí byť trestne stíhaný a dočkať sa spravodlivého trestu, ale len na základe zákonného konania. Teda bez podozrení zo zneužívania právomoci verejných činiteľov či vymýšľania si dôkazov.

Celkovo zhodnotil Pellegrini rozhovor s prezidentkou ako kultivovaný a veľmi otvorený. Prezidentka sa už v pondelok stretla s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a predsedom Smeru Robertom Ficom, s oboma diskutovala o situácii v bezpečnostných zložkách a celkovej atmosfére na Slovensku. V stredu hovorila s predsedom parlamentu Borisom Kollárom.