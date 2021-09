Prezidentka ukončila diskusie o upokojení spoločnosti. Čo priniesli?

V Prezidentskom paláci pokračovali diskusie o situácii v bezpečnostných zložkách a celkovej atmosfére na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s predsedom parlamentu Borisom Kollárom zo Sme rodina a lídrom časti opozície Petrom Pellegrinim (nez., Hlas). Na stôl sa vrátila aj téma referenda o predčasných voľbách, ktoré Ústavný súd na začiatku júla vyhodnotil ako protiústavné. Zo stretnutí prezidentka vynechala lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, ktorý to nesie ťažko.

Po pondelňajších stretnutiach s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a predsedom najsilnejšej opozičnej strany Smer Robertom Ficom si hlava štátu do Prezidentského paláca pozvala Kollára a Pellegriniho.

„Považovala som za potrebné stretnúť sa s lídrami týchto strán, aby som sa dozvedela ich uhol pohľadu a aby som aj ja mohla svoj pohľad povedať veľmi adresne a otvorene,“ vysvetlila prezidentka účel stretnutí. Zdôraznila, že vníma potrebu stabilizovať a upokojiť situáciu v spoločnosti.

„Situácia je vážna a vnímam veľké ohrozenie ľudí, ktorí sa nám snažia zachraňovať životy. Sú atakovaní ľudia, ktorí sú v teréne, či už pracovníci mobilných odberových miest, Úradu verejného zdravotníctva, lekári či zdravotné sestry. Toto považujem za absolútne neprípustné. K tejto atmosfére prispieva aj to, akým spôsobom vystupujú a komunikujú politici,“ dodala Čaputová.

Predstaviteľom koalície sa snažila vysvetliť potrebu väčšej stability, opozíciu zas žiadala o zastavenie rozdeľovania spoločnosti. „Nemôžeme každý týždeň čeliť tomu, že odchádza jeden alebo druhý koaličný partner. S predstaviteľmi opozície som hovorila o tom, aký dopad na spoločnosť má nenávisť a jej rozdúchavanie. Som veľmi rada, že Peter Pellegrini prišiel s rovnakým nastavením a postojom,“ priblížila hlava štátu.

Šéf parlamentu na doobedňajšom stretnutí prezidentke zopakoval, že jeho strana nebude súhlasiť so zrušením či oslabením paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý generálnemu prokurátorovi umožňuje rušiť nezákonné rozhodnutia vyšetrovateľov či podriadených prokurátorov. Práve tieto zmeny pripravuje pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát, ktorú zriadil premiér. „Veľmi veľa bodov odsúhlasíme, až na dva body, ktorými sú rozdelenie prokuratúry a paragraf 363, tam nie sme ochotní ustúpiť,“ povedal Kollár.

Poobede prišiel na rad Pellegrini, ktorý si stretnutie s prezidentkou pochvaľoval. „Vyjadril som svoje pocity a pochybnosti, či všetko je s kostolným poriadkom vzhľadom na to, čo všetko vychádza na povrch. Každý, kto spáchal trestný čin a sú na to dôkazy, musí byť predmetom trestného stíhania a aj spravodlivého trestu. Aj s prezidentkou sme sa ale zhodli, že to musí byť len na základe zákonného konania, bez akýchkoľvek podozrení zo zneužívania právomoci vyšetrovateľov a krivenia dôkazov,“ priblížil Pellegrini.

VIDEO: Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej v pléne NR SR so správou o stave republiky.

Referendum späť v hre

Treťou témou bolo prípadné nové referendum o skrátení volebného obdobia súčasného parlamentu. „Po rozhodnutí Ústavného súdu je jasné, že akékoľvek referendum o skrátení volebného obdobia musí byť predtým upravené v ústave. Myslím, že sme sa na tomto zhodli. Dvere k tomu, aby sa ústava v tomto zmysle v decembri zmenila, vnímam ako otvorené,“ zdôraznila Čaputová.

Kollár jednoznačne deklaroval, že sa referendu ani potrebnej zmene ústavy nebráni. „Za hnutie Sme rodina sme deklarovali pani prezidentke, že sme pripravení ísť do tejto veľkej novely. Sme pripravení urobiť zmenu ústavy a umožniť občanom rozhodnúť sa, vyjadriť sa v referende o skrátení volebného obdobia, aby sa mohli aj k tejto otázke vyjadriť,“ povedal Kollár s tým, že návrh novely by mohol byť aj podľa neho pripravený už v decembri.

Rovnaký postoj k referendu zaujal aj Pellegrini. „Aj ja si myslím, že je našou povinnosťou dať najprv ústavu do súladu so stanoviskom Ústavného súdu,“ uviedol Pellegrini s tým, že ich vzájomný rozhovor bol veľmi kultivovaný a otvorený.

Expremiér dodal, že s prezidentkou sa rozprávali aj o rastúcich cenách energií, potravín a o ďalších ekonomických témach, ktoré môžu neprimerane zaťažiť sociálne najslabšie časti spoločnosti. Tieto témy mali byť v aj predmetom mimoriadnych schôdzí parlamentu, koalícia ich však neumožnila otvoriť.

„Keďže vláda odmieta o týchto témach diskutovať, požiadal som pani prezidentku o zváženie diskusií na túto tému v Prezidentskom paláci. Keď o týchto témach odmieta rokovať Národná rada a vláda, mohla by prevziať iniciatívu a zvolať diskusiu za okrúhlym stolom naprieč politickým spektrom do Prezidentského paláca. Uvidíme, či tento návrh zváži,“ zdôraznil Pellegrini.

V súvislosti so zmenou ústavy pri otázke referenda Kollár povedal, že súhlasiť bude aj Matovič. „Ja osobne mám stanovisko pána ministra financií a predsedu OĽaNO Matoviča, ktorý sa v minulosti vyjadril, že je tiež pripravený toto upraviť. Takže si myslím, že to prejde,“ uviedol Kollár.

Matovič však jeho slová až tak jednoznačne nepotvrdil. Naznačil, že podobné referendá podporí, len ak nebudú iniciované opozíciou, ktorú nazýva mafiou. „Keď si budú ľudia robiť referendá, budem ich vždy podporovať. Keď si bude referendá robiť mafia, aby sa čím skôr vrátila k moci, podporovať ich nebudem,“ reagoval Matovič.

Urazený Matovič

Prezidentka na tieto rokovania nepozvala všetkých lídrov parlamentných strán. Vynechala napríklad extrémistov, ale aj druhý najsilnejší koaličný klub v parlamente SaS. Urazený však zdá sa zostal najmä expremiér a minister financií Igor Matovič.

Prezidentka v pondelok na stretnutie pozvala z hnutia OĽaNO premiéra Eduarda Hegera. Do Prezidentského paláca preto Matovič poslal štipľavý odkaz. „Je to jej slobodné rozhodnutie. Má na to právo. Zrejme je jej lepšia diskusia s ,mafiánom' Ficom ako s Matovičom. Určite sa na takéto stretnutie núkať nebudem,“ reagoval v stredu po rokovaní vlády.

Prezidentka ale jeho slová nebrala osobne. „Hovorila som s predsedom vlády, ktorý je šéfom exekutívy, predsedom parlamentu, a s lídrami opozičných strán,“ vysvetlila kľúč výberu partnerov do diskusie.

Heger deklaroval, že mu na politickej stabilite v krajine záleží. „Vymenili si pohľady najmä na bezpečnostnú situáciu na Slovensku a takisto sa bavili aj o vývoji pandémie. Premiér prezidentku informoval aj o situácii vo vládnej koalícii, pričom jej povedal, že je pripravený na všetky varianty v záujme udržania politickej stability a takisto plnenia vládneho programu,“ priblížila ešte v pondelok Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková.

Predseda Smeru o stretnutí informoval na svojom oficiálnom internetovom profile. Uviedol, že prezidentku vyzval, aby dôraznejšie reagovala na útoky vládnej koalície na sociálny štát a poznamenal, že hlava štátu je v otázke deštrukcie právneho štátu nečinná. Povedal tiež, že prezidentke vyčítal zmarenie referenda. „Oznámil som pani prezidentke, že jej doručíme dve otázky do ďalšej petičnej akcie a budeme čakať na jej reakciu. Ak oznámi, že otázky nepodá na posúdenie Ústavnému súdu, začneme zberať podpisy,“ informoval Fico s tým, že v októbri a novembri plánuje Smer organizovať protestné zhromaždenia, kde očakáva mnohotisícovú ú­časť.