Odborník na komunikáciu: Plačková vedela 'robiť šou'. Ako Mojsejovci

VIDEO: Plačkovú s manželom odvážajú po výsluchu v Pezinku.

Ak sa pozrieme na rebríček slovenských najsledovanejších influencerov, teda ľudí, ktorí sú populárni na sociálnych sieťach, sú tam najmä takí, ktorí sa nimi stali prirodzene. Úspešní športovci, umelci, moderátori. Strausz Plačková, ktorá sa prezentovala najmä konzumným životom, je v rebríčku skôr výnimkou. Predsa však mala takmer 800-tisíc sledovateľov a po prevalení obvinení z obchodovania s drogami jej počet sledovateľov na internete ešte o 20-tisíc narástol. Čím to podľa vás je, že mala taký úspech a zrejme na mnohých mladých aj vplyv?

Sú tu dva aspekty. Prvý sa týka pozornosti ľudí. Ak sa niekto prezentuje maximálne otvorene, kontroverzne, bulvárne, robí ľuďom nejakú šou, na sociálnych sieťach a v niektorých médiách to funguje. Ona bola v tomto dokonalá, dobre chápala tento princíp. Zverejňovala príbehy a fotografie zo svojho života takmer na minútovej báze, človek mohol sledovať celý jej deň. Prezentovala sa kontroverzne, luxusom. Keď si spomenieme na reality šou Mojsejovci, to bol rovnaký princíp. Kontroverzia prezentovaním luxusu. V Amerike je typickým príkladom Kim Kardashian, ktorá nie je speváčka ani športovkyňa. Bola však v reality šou a prezentovala sa podobným spôsobom ako neskôr pani Plačková, no a v podstate sa stala celebritou a influencerkou na sociálnych sieťach. Takže tento psychologický princíp zafungoval aj tu.

VIDEO: Advokáti o obvinení Plačkovej a Strausza.

Druhým aspektom jej úspechu bude zrejme fungovanie sociálnych sietí.

Áno, treba si uvedomiť, že tie ukazujú ľuďom najmä taký obsah, ktorý vyvoláva ich pozornosť a nejakú interakciu. Nudný obsah pozitívnu ani negatívnu reakciu nevyvolá. Sociálne siete však majú rady komentáre, tzv. lajky. Keďže chcú, aby pútali pozornosť, tak obsah šíria ďalej. Preto sa tento typ prezentácie pani Plačkovej veľmi dobre šíri, podporuje ho aj algoritmus na sociálnych sieťach. Zjednodušene povedané, Instagram je o fotografiách a väčšinou o fotografiách žien. Ona prezentovala vysoko štylizované fotografie, často až hraničiace s vulgárnosťou. A to je tiež obsah, ktorý dobre funguje.

Čím to je, že tento druh obsahu ľudí priťahuje?

Nie som psychológ, ale myslím si, že je to pre nich zaujímavé, lebo majú pocit, že vidia „za oponu“. Čím ten človek žije. Zrejme je to istý druh voyeurizmu v nás. Život bohatých ľudí priťahuje aj tým, že to môže byť taký malý únik pred nudnou, bežnou realitou.

Spomínaný obsah má na ľudí dokázateľne negatívny vplyv, napriek tomu, že sa opakovane upozorňuje na to, že je to len pozlátka a realita býva iná. Prečo sa ľudia tým vplyvom nevedia ubrániť?

Negatívny vplyv je naozaj dobre preskúmaný. Aj teraz nedávno interná štúdia Facebooku potvrdila, že na množstvo mladých ľudí má pravidelné sledovanie Instagramu zlý vplyv, majú psychické poruchy, depresie a podobne. Prečo na sociálne siete napriek tomu ľudia chodia? Odpoveď je jednoduchá. Lebo sú tam všetci okolo nás. Vaši rovesníci, kamaráti, známi, príbuzní. Tam sa ten život „deje“. Tam sú tie informácie, o ktorých rozpráva potom na káve alebo večer na pive vaše okolie a keď na sociálnych sieťach nie ste, tak ste mimo „diania“. Nie každý sa tomu dokáže vyhnúť. Ten negatívny vplyv je podľa mňa podvedomý. Vy si len scrollujete pekné fotografie modeliek, dovoleniek a páči sa vám to.

Ako teda používať sociálne siete, ak odtiaľ nechceme odísť?

Na osobnej úrovni si treba pre seba povedať, prečo tam chodím. Čo je primárny cieľ používania sociálnej siete. U mňa napríklad je to komunikácia s mojimi známymi. A potom musíme používanie siete obmedziť len na tú funkciu. Teda netrávim na nej dlhý čas, nescrollujem si tam bezprizorne, ale prídem tam tri-, štyrikrát do dňa a odpíšem kamarátom. To znamená, používať len tú funkciu, ktorá je pre nás dôležitá. Druhá vec je, ak sa bavíme o deťoch, ktoré si to nevedia tak uvedomiť ako dospelí, s nimi sa treba o tom ako rodič veľmi veľa rozprávať. Určite nie zakazovať. Bolo by to lákavým zakázaným ovocím. Takže sa treba s nimi baviť o tom, čo ich tam baví, zaujímať sa o ne a prinútiť ich aj o tých vzoroch premýšľať, či sú podľa nich v poriadku. Tie deti sú veľmi vyspelé, veľakrát vyspelejšie z pohľadu konzumácie sociálnych sietí ako rodičia. Podľa mňa dokážu často lepšie rozlíšiť, čo je fejk, čo falošné, a čo je reálne na tých sociálnych sieťach. Ale dôležité je ich aj naučiť bezpečne používať sociálne siete. To znamená – rozmyslieť si, čo o sebe zverejňujem, neodpisujem cudzím ľuďom, nastavím si dvojité overenie hesla, aby mi neukradli účet a podobne.

VIDEO: Manžela Plačkovej René Strausza privážajú pred súd.