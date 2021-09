Kollárovci reformu nemocníc v podobe, v akej ju prijala vláda, nepodporia

Reformu slovenských nemocníc v podobe, v akej ju v stredu prijala vláda, strana Sme rodina v parlamente nepodporí. Po stretnutí s vedením zvolenskej nemocnice to vo štvrtok povedal predseda parlamentu a zároveň šéf strany Sme rodina Boris Kollár.

„Nebudeme za to hlasovať, pokiaľ tento zákon bude predložený ako bianko šek,“ uviedol. Podľa neho by takýto zákon nemal byť záväzný dovtedy, pokiaľ neprejde pripomienkami všetkých regiónov. „Nemôžeme predsa urobiť niečo len z Bratislavy, a to preto, že máme dostať balík peňazí z Európskej únie,“ dodal.

Podľa Kollára sa na nich, ako na politikov, obracia v týchto dňoch veľa ľudí z regiónov, ktorí sú z nedostatku komunikácie a informácií o pripravovanej reforme nemocníc zneistení.

„Počúvame, že lekári, sestry a iný zdravotnícky personál sú s tejto situácie zneistení a hľadajú si iné možnosti zamestnania, a to aj v zahraničí,“ uviedol.

Vedenie zvolenskej nemocnice odprezentovalo predsedovi parlamentu na stretnutí svoj postoj k stratifikácii nemocníc.

„Zhodli sme sa na tom, že nejakú optimalizáciu slovenské zdravotníctvo potrebuje, ale mala by byť vedená odborne a nemala by zneisťovať personál nemocníc a rozhodne nie pacientov,“ povedala riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.