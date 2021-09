Fico v Ide o pravdu: Nech ľuďom zaplatia kúrenie banky. Cez bankový odvod

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Roberta Fica v relácii Ide o pravdu.

Zvyšovaniu cien energií bola venovaná mimoriadna schôdza parlamentu. Prečo tak kritizujete vládu, veď ceny idú hore na celom svete, nielen na Slovensku.

Je zrejmé, že v kombinácii parametrov na svetových trhoch s tým, ako vláda nevyužíva regulačný rámec, môže dôjsť k skokovému nárastu cien energií. Preto navrhujeme, aby bol okamžite stiahnutý zákon o energetike, ktorý chce úplne deregulovať ceny elektriny pre domácnosti a malé a stredné podniky. To je typická neoliberálna agenda, že nech všetko vyrieši trh. To bude čistá katastrofa, tie ceny pôjdu prudko hore. Rovnako žiadame úrad pre reguláciu, aby stiahol návrh vyhlášky, na základe ktorej chcú výrobcom elektrickej energie až o dve tretiny znížiť sadzbu pri takzvanom G komponente. Pokiaľ ide o plyn, kde zobrať peniaze? Banky budú mať tento rok dvakrát vyššie zisky ako v roku 2020. A táto vláda zrušila bankový odvod, ktorý bol z našej politickej kuchyne. My stále tvrdíme, treba brať peniaze tam, kde sú. Bohatí musia prispievať viac ako chudobnejší. Preto poďme do opätovného zavedenia bankového odvodu. Ten prinášal do štátneho rozpočtu ročne 300 až 350 miliónov eur, čo je dostatočné množstvo na to, aby sme ako tak kompenzovali ľuďom prudký nárast cien plynu.

Ale ako to chcete kompenzovať? Ako sa ľudia dostanú k tým peniazom?

Navrhujeme plynové vratky, že sa ľuďom vyplácajú špeciálne sumy peňazí na začiatku roka na celý rok. To by im vykrylo aspoň na 80 až 90 percent to, že budú platiť viac.

Ste za to, aby to dostali všetci, alebo iba istá skupina, ktorá trpí energetickou chudobou?

Štatisticky je to asi 20 percent ľudí, ale je byrokraticky náročné zisťovať, kto to je. Tí, ktorí si vykurujú bazény do toho nebudú zapadať, pretože sú špeciálne kategórie aj pri odbere plynu či elektriny. Ale pokiaľ niekto využíva nejaký priemerný objem plynu na vykurovanie, tomu pomôžeme. A my na to krytie ponúkame bankový odvod.

Ďalšia téma je tiež vážna: situácia v bezpečnostných zložkách. Vy hovoríte o rozvrate právneho štátu, koalícia zasa o zneužívaní niektorých právomocí ľuďmi vo funkciách. Čo hovoríte na komisiu pre obnovu dôvery v právnych štát, ktorú vytvorila vláda?

Prečo máte tendenciu v médiách hovoriť o vojne policajtov a prokurátorov? Žiadna tu nie je. Tu ide o hrubé zneužívanie trestného práva na to, aby mala vláda možnosť hovoriť verejnosti „my tú opozíciu definitívne zatvárame“. Všetko čo je postavené na kajúcnikoch bude v budúcnosti oslobodené.

Chcete spochybniť kajúcnikov?

Najznámejší udavač na Slovensku je Ľudovít Makó, ktorý je podľa mňa obvinený minimálne z desiatich trestných činov. Tento človek nielenže je na slobode a užíva si majetok a cestuje, ale dostal od štátnej Slovenskej pošty zákazku desať miliónov eur na stráženie budov. A viete, kto vyhral nový tender na prevoz peňazí v pošte? Jeho firma LAMA SK. Tak tu už končí akákoľvek zábava. Vydiera pán Makó vládu, alebo sa mu stále odvďačuje? Na kom je postavený celý prípad voči Dušanovi Kováčikovi? Makó je jediný svedok, ktorý tvrdí, že mu mal dať nejaké peniaze. Ja len hovorím, že je tu zadokumentovaný prípad (obvinenie vyšetrovateľov NAKA z manipulácie vyšetrovaní, pozn. red.), kde je akýsi model ako to robili. Máme stopercentné právo hovoriť, že takto to mohlo byť hocikde inde. Ja vám poviem prečo zrazu musela vzniknúť nejaká komisia. Lebo sa vo vládnej koalícii naplašili, že sa im ich vymyslený domček rúca, tak poďme rýchlo zobrať generálnej prokuratúre právomoci. Kajúcnik môže byť použitý ako dôkaz v nejakom konaní, ale musí byť podopretý aj inými.

Ako sa ale pozeráte na väzbu Jozefa Brhela, Františka Imreczeho, Norbert Bödöra?

Ja som sa najmä venoval prípadu Kováčika, lebo ten je modelový. Podľa mňa 80 až 90 percent prípadov, ktorými sa chváli táto vláda, sú vymyslené. Je to postavené na kajúcnikoch. Všetky budú v odvolacích konaniach, na Ústavnom súde alebo na medzinárodnom súde pre ľudské práva zrušené. A potom sa pýtam: Čo povedia Dušanovi Kováčikovi, keď vyjde z väzby alebo väzenia o tri roky? Sorry, pomýlili sme sa, prepáčte? To sú vážne veci. Prečo nemôže byť na slobode stíhaní? Koho už môže ovplyvniť? Hovorím, že títo ľudia zavalia súdy žalobami, návrhmi o náhradu škody, trestnými oznámeniami. To bude neuveriteľné obdobie, s ktorým sa bude musieť štát v budúcnosti vysporiadať. Ale nepochybne tu boli spáchané ekonomické trestné činy, kto má ísť do väzenia, nech tam ide. Ale vyšetrujme to normálne.

Boli to exponovaní ľudia za vašej vlády. Vy ste o tom niečo vedeli?

Keby som o tom niečo vedel, tak už si ma dávno policajti zavolajú a spovedajú ma. Všetko čo sa má vyšetriť, nech sa vyšetrí. Ale nech sa stíhajú ľudia normálne a právne v poriadku.

