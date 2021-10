NATO sme sľúbili ťažkú mechanizovanú brigádu. Bude nás stáť dve miliardy eur

Slovensko sa zaviazalo vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu do roku 2026. Po nákupe budeme mať päť práporov s modernou bojovou technikou.

Po amerických stíhačkách F-16 sa v armáde spúšťa ďalší obrovský modernizačný projekt. Ministerstvo obrany plánuje obstarať 228 kusov pásovej a kolesovej techniky za 2,071 miliardy eur. O dodanie vozidiel sa má súťažiť. Ministerstvo so svojimi požiadavkami oslovilo až 33 krajín.

Donedávna bolo historicky najväčším nákupom vojenskej techniky obstaranie amerických stíhačiek F – 16 Block 70, ktoré schválila vláda ešte v lete 2018. Slovensko za ne zaplatilo 1,4 miliardy eur. Celková cena aj s výzbrojou však dosahovala zhruba dve miliardy eur. Túto akvizíciu má teraz prekonať dvojica projektov na obstaranie pozemnej techniky. Ministerstvo obrany najnovšie plánuje Ozbrojeným silám nakúpiť 152 kusov pásovej techniky za 1,739 miliardy eur. A osemkolesových obranných transportérov to bude 76 kusov za 332 miliónov vrátane DPH.

„V pozemných silách je už všetka technika dosť stará. Časť našich bojových vozidiel pechoty už má takmer päťdesiat rokov. Očakávame, že tento kontrakt obmení všetku bojovú techniku pechoty. Budeme mať päť práporov, ktoré budú mať modernú bojovú techniku. Zároveň tým získame flexibilitu, keďže budeme mať pásové aj kolesové vozidlá,“ povedal veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Ivan Pach s tým, že do budúcnosti bude treba riešiť aj tankovú techniku.

VIDEO: Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci si zaslúžia nové uniformy a chcel by začať s ich výmenou počas tohto volebného obdobia. Povedal to po skončení prehliadky výstavy „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“ vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch v prvej polovici mája 2021.

Prvé kusy o tri roky

Okrem nutnosti modernizácie zastaranej techniky má ministerstvo týmito dvoma projektmi naplniť aj prísľuby voči Severoatlantickej aliancii. Slovensko sa totiž zaviazalo vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu do roku 2026.

„Uvedomujeme si, že ide o veľa peňazí a že sú to veľké projekty. Sú to ale projekty, ktoré sú základom pre budúcnosť našich pozemných síl a Ozbrojených síl. Chceme týmto zdôrazniť potrebu modernizácie, potrebu plnenia záväzkov voči NATO, keďže sme ich dosť dlhé roky odkladali,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer. „Takéto vozidlá sú základom ozbrojených síl akejkoľvek armády NATO alebo Európskej únie. Keď nemáme toto, nemáme základ Ozbrojených síl,“ vysvetlil.

Konkrétne typy vozidiel ministerstvo zatiaľ nevybralo. Majú vzísť zo súťaže. So žiadosťou o predloženie ponúk preto oslovili až 33 krajín, z ktorých 22 už aj prevzalo požiadavky na obidva projekty. Celková cena vozidiel by tam mohla vďaka súťaži ešte klesnúť. „Keďže ide o rámcovú cenu, budeme sa snažiť, aby bola nižšia, ale v konečnom dôsledku vzíde celková cena zo súťaže,“ zdôraznil Majer.

Ministerstvo plánuje transportéry obstarať formou vláda-vláda. „Hľadáme nielen samotný nákup, ale aj strategické partnerstvo s danou krajinou. Nemalo by to teda byť len o nákupe, ale aj o pokračovaní dlhodobej spolupráce,“ uviedol Majer.

Na osemkolesové transportéry očakáva ministerstvo ponuky do konca roka, na obrnené pásové vozidlá môžu záujemcovia svoje ponuky dodať do konca januára. Prvé kusy by mali byť dodané od roku 2024.

„Následne prebehne proces preselekcie. Na základe vyhodnotenia kritérií vytvoríme zoznam troch najlepších záujemcov v každej kategórii. Potom budú vozidlá otestované v našich vojenských podmienkach a bude pripravené odporúčanie vláde,“ priblížil Majer.

Pomoc obrannému priemyslu

„Proces je pomerne časovo ambiciózny. Dneškom (vo štvrtok, pozn. red.) sa začína proces konzultácií na základe požiadaviek, ktoré boli distribuované,“ priblížil Majer. Už v marci budúceho roka chce ministerstvo predložiť vláde na schválenie projekt osemkolesových transportérov a do konca júna aj pásové bojové vozidlá.

Ponuky bude ministerstvo vyhodnocovať z pohľadu štyroch kritérií. Technické špecifikácie budú mať pri vyhodnocovaní ponúk váhu 30 percent, samotná cena 35 percent, desať percent bude tvoriť logistická podpora a 25 percent má tvoriť zapojenie domáceho zbrojárskeho priemyslu.

Do procesu prípravy kritérií aj vyhodnotenia súťaže sa zapoja aj ministerstvá hospodárstva a financií. „Chceme týmto spôsobom pomôcť slovenskému obrannému priemyslu. Chceme, aby sme kvalitne vyhodnotili spôsob zapojenia, aby nebolo len na papieri, ale išlo o reálnu a dlhodobú pomoc slovenskému priemyslu,“ zdôraznil Majer.

Ako dodal, táto akvizícia je len začiatkom. „My tých vozidiel potrebujeme oveľa viac ako 152 či 76. Máme to rozplánované, ale dnes by nebolo zodpovedné, aby vláda kupovala stovky vozidiel naraz. Ideme takým spôsobom, aby sme si boli istí, že je to financovateľné,“ dodal Majer.

Predchádzajúce vedenie ministerstva obrany ešte v roku 2017 rozhodlo o obstaraní 81 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 za 417 miliónov eur a 404 kusov viacúčelových taktických vozidiel 4×4. za 783 miliónov eur. V novembri 2017 dokonca materiál pod názvom Návrh realizácie dodávok bojových obrnených vozidiel 8×8 a 4×4 schválila aj vláda. Po nástupe ministra Jaroslava Naďa (OĽaNO) však boli tieto projekty prehodnotené a zrušené.