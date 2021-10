Mičev na odchode žartoval: Roky ste museli vydržať s múzejným šialencom

Za roky pôsobenia v ňom si vybudoval nielen silné kolegiálne, ale aj priateľské vzťahy. Mnohí ho vo štvrtok, teda v jeho posledný deň vo funkcii, vyprevádzali so slzami v očiach. V kinosále múzea mu na znak uznania postojačky tlieskali a na pamiatku darovali veľkú zarámovanú fotografiu Pamätníka SNP s ich podpismi.

Jedna zo zamestnankýň múzea podčiarkla, že s príchodom Mičeva do funkcie sa ich kolektív v tom čase generačne vynovil a kvalitatívne dopracoval. „Chytili sme s riaditeľom jednu spoločnú kreatívnu vlnu. Dokázali sme spolu zrealizovať mnoho úplne nových projektov a podujatí,“ povedala. Pripomenula, že od začiatku jeho šéfovania doteraz navštívilo Múzeum SNP, jeho expozície a podujatia, viac ako päť miliónov ľudí.

Vzápätí vymenovala, čo všetko sa odvtedy zmenilo. „Múzeum je miestom celoštátnych osláv za účasti zástupcov desiatok krajín a 29. august je štátnym sviatkom. V Kališti sa zrekonštruovali dva domy s etnografickou a dokumentárnou expozíciou partizánskeho hnutia. V roku 2013 došlo k rekonštrukcii historickej architektonickej časti areálu a v týchto priestoroch bola otvorená Záhrada Chavivy Reikovej,“ priblížila. Okrem iného spomenula oživenie pancierového vlaku Štefánik, vznik vzdelávacieho centra, nových priestorov archívu, digitalizačného centra, realizáciu multimediálnej výstavy a vydávanie vlastného odborného časopisu.

Mičev sa kolegom prihovoril s úsmevom. „Pätnásť a pol roka ste museli vydržať s múzejným šialencom, ktorý často vymýšľal na prvý pohľad nezrealizovateľné veci. Nakoniec mnohé z nich vyšli,“ poznamenal. Následne podčiarkol, že všetky súčasti múzea považuje za jeden celok a vždy to tak pre neho zostane.

„Zvyknem hovoriť, že dobre už bolo, ale nikdy neviete, či vás Mojžiš Naď nedovedie do zasľúbenej krajiny. Všeličo sa môže stať,“ neodpustil si narážku na šéfa rezortu obrany, pod ktorý by malo múzeum od budúceho roka prejsť.

„Možno vám nasype toľko peňazí, že nebudete vedieť, čo s nimi. Asi bude chcieť dokázať, že tá jeho vízia múzea, ktoré je na úpadku, a on ho z toho lajna, do ktorého sme ho dostali, zdvihne, bude úspešná,“ podotkol svojsky.

Podľa neho netreba hovoriť o tom, kde boli v roku 2006 a kde sú dnes. „Slová o bordeli v areáli, hnijúcich tankoch či expozícii, ktorá nemá žiadne inovátorské veci, môže povedať len ten, kto tu nebol. Alebo len prešiel okolo múzea ako naša spanilá šéfka, ktorá predala niečo, čo nepozná,“ pokračoval Mičev narážkou na ministerku kultúry a návrh, aby Múzeum SNP prešlo pod správu rezortu obrany. Ten už vláda schválila.

Pre Pravdu Mičev priznal, že aj keď to na ňom nie je vidieť, rozlúčku prežíval veľmi emocionálne. Teší ho však, že sa konečne poriadne zregeneruje po nedávnej operácii chrbtice, na čo doteraz nemal čas.

Plány si robí aj s cestovaním. „Od zajtra som už oficiálne dôchodca. Nie som ale typ, ktorý by sedel doma. Rád by som navštívil niektoré krajiny. Mám tiež kopu rozrobených vecí, ktoré chcem dotiahnuť do konca. To bude práca možno aj na rok,“ povedal. Spomenul pritom rozpracovaný námet dokufilmu o generálovi Golianovi či spomienky Vladimíra Strmeňa, ktoré s ním nahrával niekoľko týždňov.

V príprave je aj film k 25. marcu budúceho roka, keď si pripomenieme 80. výročie prvého transportu z územia Slovenska. „Ak bude mať múzeum záujem nejako so mnou ešte spolupracovať, viem si to v určitej forme predstaviť. Napríklad na nejakých knižných tituloch a podobne,“ podotkol. Okrem toho vraj bude hľadať spolupráce s inštitúciami formou grantových systémov a v tvorbe nových publikácií.