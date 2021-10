Poslanci rokujú o správe špeciálneho prokurátora. Lipšic ich požiadal o slušné správanie

Do diskusie sa zatiaľ písomne prihlásili poslanci Ľuboš Blaha (Smer) a Juraj Šeliga (nezaradený). Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic požiadal poslancov, aby sa nesprávali agresívne. Upozornil, že niekto môže takúto verbálnu agresiu zobrať vážne, čo môže mať tragický koniec.

Lipšic v úvode diskusie pripomenul, že uplynulý rok, ako aj tento sa potvrdzuje viac ako v minulosti, akú kľúčovú úlohu zohrávajú špecializované policajné aj justičné zložky v našom právnom systéme.

Pripomenul, že „korupčná chobotnica“, ktorá sa začala od minulého roku odhaľovať a je založená na objektivizovaných verifikovaných výpovediach desiatok ľudí, ktorí boli v pozíciách moci, potvrdzuje, ako Slovensko v minulosti v týchto zložkách fungovalo. „A nerobím si ilúzie, že je možné urobiť rázny sek,“ skonštatoval.

Špeciálny prokurátor zároveň požiadal poslancov naprieč politickým spektrom, aby sa správali civilizovane. „Obávam sa totiž, a nehovorím to len ako občan, ale hovorím to z titulu pozície, ktorú zastávam, že v prípade stupňujúcej sa verbálnej animozity, ktorá stúpa aj na Slovensku, sa môže stať, že niektorí jednotlivci tie tvrdé verbálne agresívne vyjadrenia pretavia v tragické činy,“ pripomenul poslancom a požiadal ich, aby to vzali do úvahy.