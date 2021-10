Uhrin: Múzeum SNP mi leží na srdci, v ťažkých chvíľach ho neopustím

S akými pocitmi preberáte šéfovanie v múzeu?

Nastúpil som sem niekoľko mesiacov predtým ako Stanislav Mičev, takže tu pôsobím o niečo dlhšie. Teraz je zvláštne vyprevádzať ho. Za tých pätnásť rokov sme prežili množstvo zaujímavých pracovných vecí. Som rád, že to celé prechádza ľudským spôsobom, bez akýchkoľvek konfliktov. Navzájom sa chápeme.

Kedy ste sa dozvedeli, že nahradíte riaditeľa?

Tie posledné dni sa strašne zliali dokopy, ale stalo sa to naozaj len nedávno.

Prečo padlo práve vaše meno?

Myslím, že mi to ani nepovedali. Zrejme bolo oslovených viacero ľudí, ale asi to nikto nechcel zobrať. Mne sa múzea uľútostilo a išiel som do toho. Leží mi na srdci, takže ani v takejto ťažkej chvíli by som ho neopustil.

Čím začnete svoj prvý deň v práci na novej pozícii?

Stretnutím na ministerstve, kde budeme mať poradu týkajúcu sa múzea. Pozvaní sme tam viacerí pracovníci. Takže budem na služobnej ceste.

Čo sa od vás očakáva?

Ťažko povedať, lebo s celou situáciou sa oboznámim len teraz. Mojou snahou je ale to, čo sa pre múzeum črtá, využiť na jeho prospech.

Čítajte viac Mičev na odchode žartoval: Roky ste museli vydržať s múzejným šialencom

Chceli by ste niečo zmeniť?

Keďže som len dočasne povereným, neviem, či budem môcť rozprávať o nejakých perspektívach. Jednoducho chcem previesť múzeum pod nový rezort tak, aby mohlo ďalej normálne fungovať a rozvíjať sa.

Trváte na tom, že do výberového konania sa v budúcom roku neprihlásite?

Nemám to v úmysle.

Zostanete tu potom pracovať?

Určite áno. Samozrejme, tak ako doteraz, teda v pozícii historika.