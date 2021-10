Krajniak: Kto nebude vládať platiť energie, dostane splátkový kalendár

Ako oznámil na sociálnej sieti, v piatok sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ďalšími ministrami. „Bavili sme sa o tom, čo vieme spraviť už teraz, aby sme ochránili čo najviac domácností pred nárastom ich cien,“ pokračuje Krajniak.

Jeho hnutie už v pondelok vyhlásilo, že bude žiadať vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť dopady nárastu cien energií na domácnosti.

Krajnik tvrdí, že v piatok po stretnutí má päť dobrých správ:

Slovensko má GARANTOVANÉ dodávky plynu a elektriny na celé zimné obdobie. Bude dosť elektrickej energie a plynu pre domácnosti a aj pre celú zvyšnú ekonomiku. Ak by sa stalo, že by niektorý predajca elektriny alebo plynu skončil, každá domácnosť bude mať zabezpečenú ich plynulú dodávku. V taktom prípade zákazníka prevezme ďalšia spoločnosť – s garantovanými cenami. Domácnosť tak podľa Krajniaka nepocíti zvýšenie ceny v dôsledku tejto zmeny. Do začiatku decembra sa bude rokovať s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby sa čo najviac znížili poplatky za distribúciu elektriny a plynu, „Ich svetové ceny samozrejme ovplyvniť nevieme, ale to čo ovplyvniť vieme, o tom s ÚRSO rokovať budeme. Aby koncová cena pre zákazníka bola čo NAJNIŽŠIA,“ zdôrazňuje minister práce a sociálnych vecí. V decembri už budeme vedieť, ako sa nám podarilo zraziť ceny pre domácnosti, pokračuje Krajniak. Následne ÚRSO v decembri 2021 vytvorí špeciálne tarify na odber plynu a elektriny pre ľudí, ktorých by nárast cien mohol ohroziť. „Ľudia si tak sami budú môcť vybrať tarifu, ktorá bude pre nich najvýhodnejšia,“ sľubuje. Celú zimu budú mať ľudia od svojich dodávateľov energií GARANTOVANÉ, že ak by im nevedeli zaplatiť, tak dostanú splátkový kalendár. „Nikto teda nemusí mať obavu, že by ho kvôli prechodnému problému odpojili od energií,“ upokojuje Krajniak.

Dodáva, že situáciu budú na úrade vlády vyhodnocovať každý týždeň. „V decembri uvidíme, kam sme sa pri jednaniach s ÚRSO dostali a ak by hrozilo, že sa niektoré rodiny dostanú do energetickej chudoby, sme pripravení poskytnúť "vratku“, takže tí najodkázanejší by dostali aj takúto formu pomoci," tvrdí Krajniak.