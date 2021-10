Čaputová volá po jednote v koalícií. Heger to nedokáže, nie je líder

Na margo výzvy hlavy štátu, aby koalícia preukázala jednotu a spoluprácu, sa vyjadril skepticky. Vrátil sa do obdobia spred roka, kedy kulminovalo napätie medzi expremiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS).

„Vtedy som koalícii dával šancu, dnes nevidím možnosti ako má ďalej fungovať,“ priznal sa komentátor denníka Pravda.

Repa zdôrazňuje skutočnosť, že za rok vznikli v koalícií viaceré problémy, ktoré sa neriešia alebo sú náročné na riešenie. Aktuálne menoval snahu presadiť reformu zdravotníctva, ktorú odmieta jeden koaličný partner, a to hnutie Sme rodina.

„Všetci vedia, že stav zdravotníctva je neudržateľný, a napriek tomu reforma môže zatriasť koalíciou,“ dodal.

Rozhašterená vláda by podľa neho potrebovala silného politického lídra, ktorý bude akceptovaný. „Eduard Heger ale ním nie je,“ konštatuje Marián Repa v podcaste.

Očakávaný rast cien energií nenarobí problémy len Slovensku, ale celej Európe. Odborníci hovoria o prudkom zdražovaní najmä plynu, ale súčasne aj o jeho nedostatku počas nadchádzajúcej zimy. Koalícia a opozícia v tejto situácii uprednostnila preteky o to, kto aké riešenie navrhne, a situáciu zmenila na politický zápas.

„Sú to také závody trpaslíkov, problémom je Gazprom, ktorý nedodáva plyn do celej Európy. Sulík by sa mal zobrať a ísť do Ruska rokovať,“ odkazuje komentátor s upozornením na blížiacu sa zimu, a tiež dočasnú trpezlivosť voličov. „Treba rýchlo konať, lebo už budúci rok po zdražení energií sa môže nálada ľudí zradikalizovať,“ do­dal.

Piatkové prepustenie vyšetrovateľov NAKA z kolúznej väzby, ktoré nariadil súd, a upozornil aj na ich neodôvodnené obvinenia, sú pokračovaním rébusu o stave v bezpečnostných zložkách. Podľa Mariána Repu sa pravdu o tom, kto pochybil môžeme dozvedieť po vydaní odôvodnenia rozhodnutia súdu. Ale už teraz varuje politikov pred ďalším vynášaním súdov nad prípadom: „Už by mali mlčať, a nehovoriť ani o hrdinoch a ani o mafiánoch.“

Kto zastaví rastúci hnev medzi koalíciou a opozíciou? Prečo sú emócie medzi politickými lídrami vybičované na maximum? Utlmí ich prezidentka? Spustite si nahrávku podcastu Počúvajte pravdu s Mariánom Repom, komentátorom denníka Pravda.