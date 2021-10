Senior? To je predsa inšpiratívny človek. Ukážte, čo pre nich robíte

Blíži sa uzávierka prihlášok v súťaži Senior Friendly. Kto sa môže o toto ocenenie uchádzať?

V širšom zmysle je táto súťaž pre každého, kto niečo robí pre seniorov. A robí viac, ako je jeho povinnosťou. Inštitúcia, ktorá robí so seniormi, ale robí len to, čo je jej povinnosť, tak všetka česť jej práci, ale do tejto súťaže nepatrí. Patrí tam, len ak robí niečo navyše, niečo viac, ako je jej povinnosť. Takže prihlásiť sa môžu všetky subjekty, ktoré nemajú v náplni práce prácu so seniormi, ale pracujú s nimi. Potom aj tí, ktorí robia so seniormi, na prvom mieste sú samosprávy, tie sú pre seniorov kľúčové.

A s čím konkrétnym sa môže prihlásiť práve samospráva?

Odpoveď je jednoduchá. S tým, čo vyplýva zo zákona, sa neprihlasuje. Vieme však, že väčšina samospráv práve v tomto pandemickom čase robí oveľa viac pre seniorov. Snažia sa o ich kultúrne, športové, spoločenské, turistické vyžitie. S tým sa môžu prihlásiť. Takže vítame každého, kto robí niečo nad rámec pre seniorov. Ale prihlásiť sa môžu aj samotní seniori, ktorí inšpirujú k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej solidarite.

Cítite väčší záujem práve v tejto kategórii?

Tento ročník ešte nechcem hodnotiť, ešte sa možno prihlasovať. Ale môžem povedať, že vlani sme mali veľmi silné zastúpenie samospráv. Prihlásili sa tri samosprávne kraje. Napríklad Banskobystrický kraj veľmi pomáhal pri očkovaní, a osobitne seniorov. Pre nás je v zásade jedno, či je to veľká obec, malé mesto, či samosprávny kraj. Nehľadíme na kvantitu, ale kvalitu toho, čo robia. A vážime si všetkých, ktorí niečo robia pre seniorov.

A čo tí, ktorí nemajú v náplni práce starostlivosť o starších?

Sú to napríklad firmy, firemné nadácie, neziskové organizácie, kultúrne či vzdelávacie, občianske organizácie. Začnem firmami, aby sme ich nemali v jednom vreci, delíme ich na veľké firmy, stredné a malé vrátane živnostníkov. Napríklad hneď v prvom ročníku sme ocenili Slovnaft, veľkú firmu, pretože sa stará približne o päťtisíc svojich bývalých zamestnancov a systematicky s nimi pracuje. Ďalšia oblasť je starostlivosť o vlastných zamestnancov v mladšom seniorskom alebo preddôchodkovom veku. Existuje nástroj, ktorý sa u nás málo využíva, ale vo vyspelých krajinách je bežný – volá sa vekový manažment. Ten hovorí, že so zamestnancom by sa malo začať systematicky pracovať, aby bol jeho prechod do dôchodku hladký a mal z toho prospech tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Vekom síce klesá fyzická výkonnosť, ale takýto pracovník má skúsenosti, je lojálny – a to môže odovzdať svojim mladším kolegom a nástupcom. Môžem povedať, že viacero firiem podporuje seniorské zariadenia. No stretli sme sa aj s malými firmami či so živnostníkmi, ktorí pracujú so seniormi.

Čiže hovoríte, že stačí, ak hoci aj živnostník robí niečo navyše?

Ide o ten vnútorný pocit, že to robím nie preto, lebo musím. Ale, naopak, cítim, že môžem urobiť to, čo iný nedokáže, niečo, čo môže byť užitočné.

Prechádzame do ďalšej veľmi zaujímavej kategórie.

A je to kategória neziskových organizácií, ktorá je veľmi, veľmi pestrá. Do nej spadajú všetky inštitúcie, ktoré sa zaoberajú kultúrou, vzdelávaním a podobnými činnosťami. Ak robia nejaké špecifické aktivity a akcie či motivácie seniorov, tak sú oprávnené, aby sa uchádzali o naše ocenenie. Poviem príklad: vyše štyridsať popredných folklórnych súborov má aj svoju seniorskú vetvu. Vlani takto získal uznanie Senior klub Družba. V Trenčíne totiž funguje známy súbor Družba, ktorý pred vyše dvadsiatimi rokmi začal toto seniorské folklórne hnutie.

Vlastne prihlásiť sa môže každý, kto pomáha ľuďom aktívne starnúť…

Už v roku 2012 sme mali Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, pretože senior nie je chápaný len ako nejaký objekt, o ktorý sa treba starať. Ale aj on sám sa má do tej starostlivosti – podľa svojich fyzických a psychických možností – zapájať. Ocenili sme už aj seniorky, ktoré sa v zariadeniach pre seniorov starajú hoci o knižnice, o kvety, o svojich priateľov.

Takže ocenenie Senior Friendly môže získať aj sám senior?

Presne tak. Mali sme prípady, že seniori sami poukázali, s kým sa im dobre spolupracuje. Rady seniorov, ktoré participujú pri mestách, mestských častiach či obciach, tiež už nominovali ľudí či organizácie, s ktorými sa im dobre spolupracuje. Rady seniorov sú takou prevodnou pákou, aby aj seniori participovali na živote či už ulice, mestskej časti, alebo obce. Heslo Aktívne starnutie nemusí byť len frázou.