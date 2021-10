Potrebujete ako nezaočkovaní test? Musíte platiť, zadarmo je len PCR

Ten už teraz treba aj pri posedení na terase reštaurácie červených okresov. Svadobní alebo smútoční hostia by ho mali mať v každej farbe podľa Covid automatu.

Zároveň zmena počasia so sebou priniesla aj vyššie riziko respiračných ochorení. Vzhľadom na to, že COVID-19 má prvé dni od ochorenia podobné príznaky ako nádcha, rezort zdravotníctva pacientom odporúča, aby využili možnosť otestovať sa PCR testami.

„Tie sú pri príznakoch ochorenia plne hradené zo zdravotného poistenia,“ spresnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

PCR je viac ako antigén

Kým na začiatku septembra sa denne spravilo zhruba 15-tisíc antigénových testov, momentálne je to už dvojnásobok. Ich počet, ako aj miera pozitivity každým dňom narastajú, no antigénové testy už nie sú zadarmo. Od júla sa za ne platí, väčšinou v hotovosti na mieste.

Otestovanie v štátnych antigénových mobilných odberových miestach je spoplatnené sumou päť eur. Takýchto odberových miest je na Slovensku dovedna 67 a zväčša sú v zdravotníckych zariadeniach. „V prípade, že navštívite odberové miesto mimo tohto zoznamu, cenu vám negarantujeme,“ dodáva Eliášová. Na antigénové testovanie sa dá objednať cez korona.gov.sk. Cena v neštátnych odberových miestach sa pohybuje od 10 do 15 eur.

Zatiaľ čo päťeurové antigénové testy zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva, testy pre samoplatcov si musí zohnať prevádzkar odberového miesta. Ak chce robiť odbery, musí požiadať o pridanie jeho prevádzky do niekoľkých systémov: od regionálneho úradu verejného zdravotníctva cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, do Národného centra zdravotníckych informácií až po samotné zdravotné poisťovne. Takisto musí odberové miesto spĺňať požiadavky na materiálne a personálne vybavenie. Ministerstvo tvrdí, že sleduje iba odberové miesta, ktoré zastrešuje. Na starosť ich majú po splnení podmienok súkromníci, samosprávy či obce. Otváracie hodiny, ako aj dostupnosť sa však v jednotlivých mestách líšia.

Rezort prízvukuje, že ak má niekto podozrenie na ochorenie COVID-19, mal by siahnuť po PCR teste, a nie po lacnejšom antigénovom. Hovorkyňa Eliášová pripomína, že presnejší PCR test je v mnohých prípadoch bezplatný. Záujemca však musí splniť určité podmienky.

Buď ide o príznaky ochorenia, pozitívny antigénový test, predoperačné vyšetrenie, alebo kontakt s pozitívnou osobou.

Rezort záujemcov o testovanie odkazuje na stránku korona.gov.sk, ktorá im po vyplnení formuláru pridelí termín. Zatiaľ čo pri antigénovom testovaní sa dá vybrať miesto odberu, pri PCR teste sa automaticky pridelí najbližšie miesto podľa zadanej adresy.

Do nemocnice s testom

Zaočkovaní ľudia sa vo všeobecnosti všade ľahšie dostanú. Výnimkou nie sú nemocnice. No vzhľadom na to, že nechcú zbytočne obmedziť zdravotnú starostlivosť, v mnohých prípadoch vyžadujú aj test na COVID-19 a nezriedka je to PCR test. Platí to aj pre otcov pri pôrode. Tí pri plánovanom pôrode musia mať PCR test a pri neplánovanom antigénový.

„Pri vstupe do ambulantného traktu v sa pacienti musia preukázať buď tým, že sú plne zaočkovaní, prípadne sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu,“ ozrejmila hovorkyňa Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Soňa Valášiková. Ak nemocnice vyžadujú antigénový test, ten nesmie byť starší ako 48 hodín a PCR test viac ako 72 hodín. Ak ide o hospitalizáciu, nemocnice vyžadujú PCR test.

„Pri plánovaných hospitalizáciách vyžadujeme PCR negatívny test, a to nie starší ako 72 hodín. Rovnako pri akútnych hospitalizáciách musia byť pacienti otestovaní,“ doplnila Valášiková. No zatiaľ v mnohých prípadoch postačí vypísanie čestného vyhlásenia o tom, že pacienti nemajú príznaky COVID-19.

Niektoré nemocnice znovu zavádzajú triážne stany pred budovami. „Personál v stane bude každému návštevníkovi nemocnice merať telesnú teplotu, vypisovať čestné vyhlásenie pacienta a na záver dostane lístok s dátumom, že prešiel vstupným filtrom,“ pripravuje sa na tretiu vlnu bojnická nemocnica. Podobne reagujú aj ostatné nemocnice na Slovensku. Dodávajú však, že o pacientov s ťažkosťami a pozitívnym testom sa postará vyčlenený personál.

Napríklad nemocnica v košickej Šaci zaviedla zákaz návštev s niekoľkými výnimkami a sprísnené opatrenia približne od polovice septembra. No zdravotnícke zariadenia sú zatiaľ jediným miestom, kde je možnosť získať antigénový test zadarmo. Platí to však len v urgentných prípadoch.

Pri akých príznakoch je PCR test hradený?

teplota nad 38 stupňov

suchý kašeľ

malátnosť

bolesť hlavy

bolesť hrdla

bolesť kĺbov a svalov

nádcha

vracanie

búšenie srdca

hnačka

triaška

vykašliavanie hlienu

sťažené dýchanie

strata čuchu

strata chuti

pozitívny antigénový test

predoperačné vyšetrenie/plá­novaná hospitalizácia

cesta do tábora

návrat zo zahraničia

úzky kontakt s infikovaným

ZDROJ: MZ SR