Remišová nesúhlasí s prezidentkou ako komentovala boj v bezpečnostných zložkách

„Málokedy zásadným spôsobom nesúhlasím s pani prezidentkou, ale tu musím odmietnuť tvrdenie, že obe strany v bezpečnostných zložkách ,mieria na seba dostupnými kompetenčnými zbraňami’. Toto nie je boj, ale zápas. Zápas o charakter štátu, o to, či tu bude vládnuť zákon, či zvíťazí spravodlivosť,“ napísala Remišová.

Podľa nej v tomto zápase jedna zo strán svoje kompetenčné zbrane hrubo zneužíva a používa na marenie spravodlivosti. „Veľmi jasne to povedal aj súd, práve v súvislosti s vyšetrovateľmi, keď ich trestné stíhanie a vzatie do väzby spochybnil ako neopodstatnené. Pravda nie je fluidná a interpretácia, že tak trochu ju má každá strana, vnáša do spoločnosti zmätok a chaos, kde sa strácajú princípy, hodnoty a morálka,“ uviedla Remišová. Dodala, že najviac to vyhovuje Robertovi Ficovi, ktorý sa snaží vyvolať v spoločnosti presne tento dojem, že každý je mafián a odpisovať v škole je rovnako veľká chyba ako vytvoriť korupčný systém na okrádanie občanov. „Takúto interpretáciu sveta odmietam,“ uzavrela Remišová.

Prezidentka so správou o stave republiky vystúpila pred poslancami parlamentu v utorok.