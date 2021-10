Prieskum: Väčšina je za povinné očkovanie učiteľov, zdravotníkov a opatrovateľov

Kto by mal byť očkovaní proti ochoreniu COVID-19 povinne? Viac ako polovica ľudí si myslí, že povinne by sa mali nechať zaočkovať najmä lekári a sestry, potom opatrovatelia z centier pre seniorov a nakoniec aj učitelia.

Presne 56,7 percenta respondentov agentúry Focus, súhlasí (odpoveď určite a skôr áno) s povinným očkovaním lekárov a zdravotných sestier. A naopak, 40,7 percenta opýtaných si myslí, že ani zdravotníci by nemali byť vakcinovaní povinne (odpoveď určite a skôr nie).

Agentúra sa v prieskume pre televíziu Markíza pýtala, či sú ľudia za povinné očkovanie učiteľov, opatrovateľov a zdravotníkov.

Len o pol percenta menej respondentov by poslalo na povinnú vakcináciu opatrovateľov, ktorí sa starajú o seniorov v sociálnych zariadeniach. Dobrovoľnosť by zachovalo 41,2 percenta.

Od učiteľov by očkovanie žiadalo 52 percent, 45 percent respondentov si myslí, že ani táto skupina by nemala byť nútená do očkovania.

Trend povinnej vakcinácie učiteľov je najsilnejší medzi voličmi strany Za ľudí – 95,1 percenta. Medzi voličmi OĽaNO je takmer 75, SaS 66 a Sme rodina 65 percent.

Rovnako je to aj pri povinnom očkovaní lekárov a sestričiek – 95,2 percenta sympatizantov Za ľudí je za povinnosť. Z košiara OĽaNO je to 77,1 percenta, SaS 72,2 a Sme rodina 72,3.

Sympatizanti strany Za ľudí sú rovnako nekompromisní aj pri zamestnancoch domovov seniorov, keď za povinné očkovanie 86,8 percenta z nich. Z OĽaNO je to 76,2, SaS 73,8 a Sme rodina 70,7 percenta. Z opozičných strán Hlas a Smer je za povinné očkovanie ktorejkoľvek z týchto troch skupín približne 40 percent sympatizantov.