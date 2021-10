Saková vidí za zmenou paragrafu 363 posilnenie právomocí Lipšica. Grendel to odmieta

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Denisa Saková si myslí, že zmena paragrafu 363 by vložila do rúk špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica väčšie právomoci. Za takouto úpravou vidí mocenské boje. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) považuje takéto výroky za dezinformácie. Uviedli to v nedeľnej politickej diskusnej relácii Na telo v TV Markíza.