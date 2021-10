Slovensko je bez zelených okresov, bordových je 13. Hygienici majú právo vyhlásiť aj plošné testovanie

Minister zdravotníctva Vladmír Lengvarský chce presadiť núdzový stav bez ohľadu na politiku, keď mu konzílium povie, že je to potrebné.

Vrchol tretej vlny pandémie sa očakáva o dva až tri týždne. Teda v druhej polovici októbra. Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík upozorňuje, že najhoršia situácia je v Prešovskom a Košickom kraji.

Nemocnice v oboch krajoch mali v minulom týždni obsadené infekčné lôžka na 20 až 30 percent. Kým minulý týždeň bolo päť okresov v bordovej farbe, teda vo fáze druhého stupňa ohrozenia, od pondelka 4. októbra ich bude až trinásť.

Bordová farba – druhý stupeň ohrozenia: Bardejov, Čadca, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Skalica, Stará Ľubovňa a Svidník.

Červená farba – prvý stupeň ohrozenia: Bánovce nad Bebravou, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina a Zlaté Moravce

Oranžová farba – stupeň ostražitosti: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava I.-V., Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Zvolen.

Základ: Pod "základom" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod "OTP" sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod "kompletne zaočkovanou osobou" sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 75 interiér/150 exteriér. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: max. 10 osôb alebo min. 25 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb. OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 50 % kapacity. OTP: max. 25 % kapacity. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb iba pre zákazníkov wellness zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 25 % kapacity. OTP: max. 10 osôb. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Základ: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: len profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: zakázané. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne obchody max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne služby max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. OTP: zatvorené. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. OTP: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.

Slovensko tak už nebude mať ani jeden zelený okres. Hoci Covid automat ráta v bordovej fáze s núdzovým stavom, podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) otázka jeho vyhlásenia už nebude politickou témou. „Keď konzílium povie, že treba núdzový stav, vtedy ho presadím,“ vysvetlil pre Pravdu minulý týždeň Lengvarský.

Ešte minulý týždeň premiér Eduard Heger (OĽaNO) dúfal, že do konca roka nebude vyhlásený núdzový stav. A ten naozaj nemusí byť vyhlásený hneď, ako sa na mape Slovenska objaví čierny okres.

Minister v tejto súvislosti upozorňuje, že je v kompetencii regionálneho hygienika vyhlásiť plošné testovanie v niektorom okrese. V takom prípade by išlo o antigénové testovanie.

Kedy bude tretia dávka?

V rámci celého Slovenska je zhruba 16 percent hospitalizovaných pacientov zaočkovaných, primárka kliniky infektológie Univerzitnej nemocnice Bratislava Alena Koščálová vysvetľuje, že ide o ľudí, ktorí majú oslabenú imunitu. „U týchto pacientov nezáleží, či boli očkovaní v januári, vo februári, či v máji. Títo ľudia potrebujú tretiu dávku vakcíny, pretože po dvoch dávkach imunitná odpoveď nie je dostatočná," upozorňuje Koščálová.

Lengvarský dodal, že zásoby vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech sú dostatočné. „Nateraz máme zhruba milión a pol dávok a do budúceho roka je nakontrahovaných približne päť miliónov dávok,“ spresnil. Zároveň Comirnaty je zatiaľ jedinou vakcínou, ktorú odporučila americká Správa potravín a liečiv aj na tretiu dávku.

„Musíme počkať na finálne vyjadrenie Európskej liekovej agentúry. To by malo prísť začiatkom októbra. Potom budeme vedieť, pre aké skupiny obyvateľov je vhodná,“ upozorňuje Koščálová. Podľa nej by práve pacienti s oslabenou imunitou mohli dostať tretiu dávku už mesiac po druhom očkovaní.

„Pacienti budú potrebovať na očkovanie treťou dávkou odporučenie od špecialistu alebo všeobecného lekára,“ priblížila hlavná odborníčka na pediatriu Elena Prokopová. Prísť môžu do ktoréhokoľvek očkovacieho centra, kde sa skontroluje, či spĺňajú kritériá.

Obavy o zdravotníkov, delta prinesie viac nakazených

Prokopová pripomenula, že Slovensko ide do tretej vlny pandémie, ktorá bude podľa všetkého ešte horšia ako druhá v počte pozitívnych ľudí. Prokopová priznala, že z radov zdravotníkov cítiť únavu, ktorá sa aj pre nízku zaočkovanosť stále stupňuje.

„Cieľom opatrení je, aby neskolabovalo zdravotníctvo. Musíme zabezpečiť, aby každý dostal adekvátnu zdravotnú starostlivosť,“ dodala Prokopová a vyzýva pacientov, aby ambulancie kontaktovali najprv elektronicky alebo telefonicky a zbytočne k lekárom nechodili. Ubezpečuje, že každému sa zdravotnej starostlivosti dostane podľa závažnosti.

Aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz priznal, že má obavy, ako sa skončí tretia vlna a či jej výsledkom nebude vyhorenie zdravotníkov. „Za uplynulý týždeň denne pribúdalo priemerne 1 200 prípadov. Za sedem dní prijali do nemocníc takmer 400 pacientov. Aktuálne je hospitalizovaných 453 pacientov s potvrdenou diagnózou COVID-19, je to nárast takmer o 40 percent oproti minulému týždňu,“ skonštatoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Mišík. Podľa neho nárast bol zaznamenaný aj medzi pacientmi na umelej pľúcnej ventilácii.

Rúška sú povinné len pre stredoškolákov

Konzílium odborníkov odporučilo zrušiť povinnosť nosenia rúšok v triedach na oboch stupňoch základných škôl. Zmena platí od pondelka.

Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová dodala, že žiaci a študenti stredných škôl budú mať rúška zatiaľ povinné. Majú totiž užšie sociálne kontakty a tínedžeri sa inak správajú.

Pravda začiatkom minulého týždňa upozorňovala na kontroverzné opatrenia v školách. „V triede je uzavretá komunita a aj keď deti rúška počas hodín majú, počas prestávok jedia a pijú, tak si ich zložia. V telocvičniach ich tiež podľa aktuálnych opatrení nemajú,“ podotkol riaditeľ Základnej školy v Pliešovciach v okrese Zvolen Slavomír Matejka. Myslí si, že časť rodičov to vnímala ako nelogické a bola to voda na mlyn všetkým sťažovateľom.

„Pokiaľ sú deti v triede, v uzavretom kolektíve, môžu byť bez prekrytia horných dýchacích ciest. V momente, ako vyjdú na chodbu, do spoločných priestorov, do jedálne, tam, kde sa deti premiešavajú, budú mať naďalej povinnosť prekrytia dýchacích ciest," spresnila Prokopová.

V najbližších dňoch sa rozbehne očkovanie proti COVID-19 u rizikových detí od päť do 12 rokov. Očkovať ich budú len na žiadosť rodiča a musia mať odporúčanie od pediatra alebo špecialistu. Deti budú očkovať v troch centrách – v Bratislave, Košiciach a Martine.