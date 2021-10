Ochranár Baláž odchádza zo Spolu, chce byť nezávislejší

Ochranár Erik Baláž vstúpil do politiky v roku 2018. Ako podpredseda strany Spolu v minuloročných parlamentných voľbách získal viac ako 57-tisíc preferenčných hlasov, ale na vstup do Národnej rady to nestačilo. Po nedávnej zmene predsedu strany sa rozhodol odísť.

Chcete odísť nielen zo strany, ale aj z politiky. Prečo?

Novým predsedom sa stal Miroslav Kollár, na sneme sa volilo aj nové vedenie. Ja som nebol zvolený za podpredsedu strany. Na jednej strane to beriem tak, že členská základňa je rozdelená a nezískali sme dôveru. Na druhej strane úplne nedôverujem tomu, že tento projekt môže byť z môjho pohľadu úspešný a myslím si, že sa pre mňa vyčerpali všetky možnosti, ktoré som v strane mal.

Nemáte perspektívu v strane či v politike?

Keď som videl nádej, že by sme mohli uspieť, tak som do toho išiel naplno. Ako zelený kandidát som získal celkom slušnú podporu. Dnes už v tom nevidím perspektívu. Povedal som si, že politika ma vo veľmi veľa veciach brzdí. Keď je človek politik, médiá berú každé jeho vyjadrenie ako politické. Chcem sa však venovať veciam, ktorým som sa venoval aj v minulosti. A filmom.

Budete znova pracovať na dokumentoch?

S našou firmou Arrola film niekoľko nápadov už máme. Niečo sme napísali, aj sme niečo natočili, no stále sme len v prípravnej fáze. Budem sa zapájať do ochranárskych aktivít. Rád pomôžem s konzultáciami, ktoré sa budú týkať reformy ochrany prírody. V tomto som teraz slobodnejší. Som nezávislý odborník a je pre mňa oveľa jednoduchšie rokovať so štátnymi úradmi či ministerstvom životného prostredia. Už ma viac nevnímajú ako konkurenciu.

Myslíte si, že ochrana prírody na Slovensku sa robí ľahšie bez politického zázemia?

Určite jednoduchšie. Keď je človek v politike, tak je z viacerých strán obmedzený. Od médií až po praktickú spoluprácu na jednotlivých reformách. Politika je strašne náročná. Ak by sme uspeli vo voľbách s koalíciou PS a Spolu, mohli sme reálne robiť zmeny. Osobne natoľko nedôverujem tomu, čo sa v strane Spolu dialo. Nové smerovanie ma láka málo.

Ako hodnotíte situáciu v strane?

Keď po voľbách odišiel predseda Miroslav Beblavý, tak časť ľudí verila, že príde niekto, ako bol on. Odchádzajúci predseda Juraj Hipš je skôr aktivista a predstavuje iný štýl politiky a iný štýl myslenia. Ľudia neboli spokojní s tým, že strana bola rozdelená. Teraz je predsedom strany Miro Kollár, no stále je časť ľudí, ktorá s tým nie je stotožnená a strana je aj naďalej rozdelená. Nechcem nikoho kritizovať a budem im držať palce, aby sa im veci darili, ale nie je to projekt, v ktorom by som sa cítil komfortne.

Nový predseda Kollár kategoricky odmieta spojenie s PS. Vám koalícia PS a Spolu vyhovovala?

Nie som veľký fanúšik spájania PS a Spolu. Bral som to však ako najlepšiu z možných alternatív, vzhľadom na to, v akej situácii sme boli. Nemyslím si, že sa Mirovi Kollárovi stranu podarí vytiahnuť, ale nechcem nikoho kritizovať. Je to môj osobný pocit. Keď chce človek robiť politiku, tak musí tomu projektu dôverovať.

Rozprávali ste sa s kolegami? Prídu po vás na rad ďalšie odchody?

Komunikujem s niektorými členmi a každý má svoju vlastnú predstavu. Všetko sa to vyvíja. Zatiaľ nič nie je doriešené. Niektorí zostanú, niektorí z našej frakcie odídu do PS a niektorí skončia s politikou úplne. Nechcem sa za iných vyjadrovať, ale takéto tri možnosti vidím.

Spomenuli ste vlastné projekty – čo máte rozbehnuté?

Napríklad projekt, v rámci ktorého sme spravili aplikáciu LESMÍR. Zatiaľ sú v nej prvé štyri chodníky a je to vlastne digitálny sprievodca prírodou. Napríklad, keď idete do Tichej doliny a máte túto aplikáciu, tak na zaujímavých miestach vám príde upozornenie a pustíte si krátke video o tom, kde sa nachádzate. Toto je projekt, ktorý ma baví a ktorý rád robím. Politika mi brala príliš veľa času a nevidel som v tom veľkú nádej, tak som sa rozhodol robiť niečo, čo má pre mňa zmysel.

Pôsobili ste v kampani My sme les alebo v Lesoochranárskom zoskupení VLK. Ako ste na tom teraz?

Tým, že som išiel do politiky, tak v mimovládnom sektore nepôsobím. Bol som iniciátorom kampane My sme les, no vstupom do politiky som z nej vystúpil. No ani sa nechystám byť znovu lídrom tejto kampane, nemám takéto ambície. Chcem robiť na svojich projektoch.