Premiér: Koalícia sa zhodla na tom, že prezidenta PZ má vyberať minister vnútra

Koalícia sa zhodla na tom, aby si policajného prezidenta vyberal minister vnútra, keďže je zaňho politicky zodpovedný. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v pondelok v súvislosti s návrhom koaličných poslancov predloženým do parlamentu. Šéf rezortu by si podľa neho mohol zvoliť prezidenta Policajného zboru sám, vypočutie vo výbore by malo iba konzultačný charakter.