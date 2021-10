Matovič o rozpočte: Hody sa skončili

V nedeľu bola mimoriadna koaličná rada, na ktorej minister financií Igor Matovič (OĽaNO) predstavil svojim partnerom prvý návrh budúcoročného rozpočtu. Rokovania pokračovali aj v pondelok.

No ešte pred samotným zasadnutím Matovič na svojich koaličných kolegov nažaloval, že za „posledné dva mesiace chodili na ministerstvo financií s požiadavkami a dokopy tie požiadavky boli 6,6 miliardy eur“.

„Aby si to ľudia vedeli predstaviť, na budúci rok sú plánované príjmy do štátneho rozpočtu 20 miliárd, a oni si pýtali navyše 6,6 miliardy. Ale nikto neprišiel s tým, odkiaľ tie peniaze máme zobrať. Všetci len chceli navyše rozdávať, ale nikto neprišiel s tým, odkiaľ to zobrať,“ povedal Matovič pred koaličnou radou.

Pokračoval, že podľa návrhu sa ráta s deficitom HDP vo výške 4,3 percenta (čo by malo byť približne 4,3 miliardy eur), vytvorí sa v rámci neho aj rezerva približne 700 miliónov eur v súvislosti s koronavírusom.

Podľa Matoviča 700 miliónov je len štvrtina z toho, čo sa v tomto roku investuje do boja s ochorením Covid-19. „Je to realistická rezerva,“ podotkol Matovič.

„Inak povedané, ten návrh je o tom, že nikto nedostane viac. Pýtali si 6 600 miliónov navyše, ale nikto nedostane viac. Najmä rezorty OĽaNO dostanú ešte výrazne menej,“ pokračoval minister financií a líder OĽaNO.

VIDEO: MATOVIČ BUDE MINISTROV UČIŤ ŠETRIŤ.

„Je to krutý návrh, ale je to stret s realitou. Nemôžeme sa hrať na ježiška,“ konštatoval Matovič s tým, že táto vláda zdedila výdavky vo výške 1,7 miliardy každý rok po svojich predchodcoch.

„Plus mi urobili za rok a pol navyše výdavky za 300 miliónov, za dve miliardy eur sme povedali, že dáme ľuďom viac, ale nikto neprišiel s návrhom, odkiaľ to zobrať. Jednoducho raz sa tie hody musia skončiť,“ spresnil Matovič.

Podľa neho boli ministri prekvapení a spoliehajú sa na to, že zoberú svojim kolegom. „Očakávam návrhy, že keď chcú mať niečo navyše, nech si ministri trúfnu predstúpiť pred ľudí a nech im povedia, že im zoberú viac,“ odkázal Matovič kolegom vo vláde.