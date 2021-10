Nemocnice tŕpnu, ako prežijú reformu

Pred niekoľkými dňami sa objavili, v rámci plánovanej reformy, informácie o novom zozname regionálnych a komunitných nemocníc. Podľa neho by už zvolenská nemala byť v budúcnosti komunitnou, ako sa o nej pôvodne uvažovalo. V takom prípade by fungovala len ako doliečovacie zariadenie. Teraz sa už ale spomína ako regionálna nemocnica, pričom do kategórie komunitných sa dostala susedná v Žiari nad Hronom. Podobne si podľa spomínaného zoznamu pohoršili Handlová, Bánovce nad Bebravou, Galanta, Trstená, Hnúšťa a Sobrance. Naopak, okrem Zvolena sú na tom lepšie tiež Dolný Kubín, Rimavská Sobota a Komárno.

Žiar: Všetko je otvorené

Žiarska nemocnica patrí do siete Svet zdravia. Jej hovorca Tomáš Kráľ reagoval, že potrebu reformy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku nespochybňujú. Komentovať neoficiálne zoznamy komunitných nemocníc, pod ktorými nie je podpísané ministerstvo, však podľa neho teraz nemá význam.

„Z rezortu zdravotníctva máme prísľub, že definitívny návrh kategorizácie vznikne až na základe jednoznačných a transparentných kritérií, ktoré vzídu zo spoločných rokovaní na úrovni odborných spoločností, prevádzkovateľov, predstaviteľov regiónov, ako aj pacientskych organizácií,“ uviedol. Vnímajú to vraj tak, že na tento proces vyhradilo ministerstvo čas najbližšieho roka a dovtedy je všetko otvorené.

Kráľ pokračoval, že k návrhu zákona predložili prostredníctvom Asociácie nemocníc Slovenska až 178 pripomienok. „Ani po jeho schválení vládou však nie sú známe konkrétne vykonávacie predpisy, z ktorých by sa dal odvodiť priamy dosah na prevádzku našich nemocníc,“ poznamenal s tým, že ak má byť táto reforma úspešná, musí byť prijatá a akceptovaná aj na regionálnej úrovni. „Bez jasných, včasných a zrozumiteľných informácií to nebude možné,“ doplnil.

Zvolen: Ničomu nerozumieme

Riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá tvrdí, že informácie o novom zozname majú len z médií. Tiež to, že kategorizovanie by sa malo presunúť až na koniec roka 2022 a ich nemocnica by mala zostať regionálnou. Podčiarkla, že hneď ako sa začalo hovoriť o pripravovanej optimalizácii, vedenie zvolenskej nemocnice spustilo snahu o zachovanie jej terajšieho charakteru vecnými a odbornými argumentmi.

K téme vraj absolvovali viaceré rokovania na ministerstve. „Podporu nemocnici vyjadrili okrem pacientov či obyvateľov tiež primátori a starostovia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina. Obávajú sa, že pripravovaná optimalizácia prinesie výrazné zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ povedala Veselá.

Ak by sa stali komunitnou nemocnicou, vo Zvolene by zrušili množstvo oddelení – interné, neurologické, chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, detské, anestéziológie a intenzívnej medicíny. Otázkou by zostala existencia novootvoreného urgentného príjmu, ktorý bol spolufinancovaný z európskych fondov. Podľa riaditeľky by nevedeli dodržať podmienku prevádzkovať 240 akútnych lôžok a s najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o zmarenú investíciu.

Vysvetlila, že transformačný plán nemocnice vypracovali v roku 2018. Práve kvôli veľkej spádovej oblasti sa v ňom zamerali na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. Tento plán im rezort schválil a aj na základe toho sa uchádzali o príspevok z eurofondov.

„My svoj záväzok stále dodržiavame, preto je pre nás nepochopiteľné, prečo zrazu došlo k zmene názoru ministerstva,“ hovorí Veselá s tým, že slovenské zdravotníctvo nejakú optimalizáciu potrebuje, no mala by byť vedená odborne.

„Nemala by zneisťovať personál nemocníc a rozhodne nie pacientov,“ podotkla. Zároveň objasnila, že ročne majú 15-tisíc hospitalizácií, pričom v nemocnici pracuje viac ako 700 ľudí. V prípade optimalizácie by z nich prišlo o zamestnanie približne 300.

Ministerstvo: Zoznam nemáme

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová Pravde povedala, že ministerstvo zatiaľ žiadny zoznam regionálnych a komunitných nemocníc nezverejňovalo. V najbližšom čase to ani neplánuje. Doplnila, že skôr ako koncom budúceho roka sa tak nestane.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) priblížil, že ak reformu nemocníc schvália poslanci v parlamente, prvé zmeny sa v praxi začnú realizovať až v roku 2024. „Dovtedy bude dostatočný priestor na diskusie v teréne, vysvetlenie a pochopenie problematiky zo strany trhu. Tiež na spoločné nastavenie postupných zmien v prospech pacientov, lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ uviedol Lengvarský.

Chýbajú desiatky sestier

Slovenské zdravotníctvo sa dlhodobo pasuje aj s nedostatkom kvalifikovaných lekárov a najmä sestier. Vo Zvolene aktuálne chýba tridsať zamestnancov na pozíciách sestra a zdravotnícky asistent. „Pandémia problém prehĺbila kvôli karanténe zamestnancov či pandemickým OČR,“ ozrejmila hovorkyňa zvolenskej nemocnice Martina Pavliková. Po druhej vlne koronavírusovej pandémie sa personálna situácia jemne zhoršila aj v žiarskej nemocnici. Podľa jej hovorcu Tomáša Kráľa je náročné nahradiť sestry, ktoré sa rozhodli odísť do dôchodku. „Nemocnica má aktuálne otvorené pracovné pozície pre 15 sestier,“ povedal.