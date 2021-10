SaS hádže polená OĽaNO pod nohy. Sťažila cestu k zmenám pri interrupciách

Podarilo sa SaS zablokovať návrh z dielne hnutia OĽaNO? Téma umelých prerušení tehotenstiev sa tentoraz dostala do parlamentu cez návrh zákona o pomoci tehotným ženám.

VIDEO: Peter Pčolinský o netradičnom kroku SaS pri návrhu OĽaNO.

Podľa neho by sa predĺžila lehota, počas ktorej si ženy majú premyslieť svoje rozhodnutie, predĺžená na 72 hodín. Zákon, ktorý predstavila Anna Záborská (OĽaNO, Kresťanská únia) chce zaviesť aj nárok na osobitný príspevok pri narodení dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím, plný príspevok pri narodení aj štvrtého dieťaťa, zavedenie inštitútu utajeného tehotenstva či možnosť núdzového bývania pre tehotné ženy v krízovej situácii.

V rozhovore pre Pravdu Záborská priznala, že o návrhu nehovorila s poslancami z klubu SaS. Už minulý rok jej odkázali, že nemajú záujem a túto problematiku má na starosti Janka Bittó Cigániková, s ktorou Záborská nevie nájsť spoločnú reč pri tejto téme.

VIDEO: Vladimíra Marcinková o zákone o pomoci tehotným ženám.

Ako pripomenul Peter Pčolinský, šéf poslaneckého klubu hnutia Sme rodina, ktoré pri hodnotových otázkach dáva svojim poslancom voľnú ruku, v tomto prípade sa SaS k Záborskej zachovalo nefér.

„Spravodajca tohto návrhu zo SaS dal negatívne stanovisko z výboru, čiže viac-menej tento návrh zákona je podľa môjho názoru zablokovaný a nedá sa o ňom hlasovať pozitívne,“ povedal Pčolinský. Ak by v rozprave neprišiel pozmeňovací návrh k uzneseniu, tak hlasovanie bude podľa neho zmätočné. Pčolinský predpokladá, že OĽaNO s pozmeňovacím návrhom prídem, o tejto téme sa zhovárali aj na pondelkovej koaličnej rade.

„Lebo to bolo od SaS dosť nefér, pretože dávať negatívne stanoviská k návrhom od koaličného partnera je – nazvime to – dosť netradičné,“ dodal Pčolinský s tým, že on bude hlasovať za Záborskej návrh.