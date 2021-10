Pellegrini v Ide o pravdu: Nechcem hlasnejšie kričať. Ak chcú Fica s Dankom, nech si ich vyberú

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Petra Pellegriniho v relácii Ide o pravdu.

Prečo ste zablokovali prijatie správy špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica v parlamente, keď správa generálneho prokurátora Maroša Žilinku prešla bez problémov?

Správu Maroša Žilinku parlament zobral na vedomie v podstate ústavnou väčšinou, napriek tomu, že sa ho mnohí politici z vládnej koalície snažili obviňovať zo zneužívania právomocí. Na druhej strane sme boli svedkami neúspešných hlasovaní o správe, ktorú predniesol Daniel Lipšic a o ňom poviem veľmi otvorene, že nemá čo robiť na stoličke špeciálneho prokurátora. Je to bývalý politik, poslanec, minister. Nemôže sa ani v najmenšom tváriť, že vie byť nad vecou a hlavne nebol ani jeden deň prokurátorom počas svojho života. Jeho arogantný štýl, ktorý v parlamente zvolil, dáva úplnú legitimitu opozícii, aby ponechala na koalíciu, nech ukáže, akú podporu v nej má Daniel Lipšic. Videli ste sami, že len tesne našli dostatok poslancov na schválenie. Aj to možno svedčí o tom, čo si o ňom myslí nielen opozícia, ale aj samotná koalícia.

Adrián Szabó, bývalý šéf policajnej inšpekcie aj za vášho premiérovania, sa priznal ku korupcii. Dostal podmienku a pokutu 25-tisíc eur. Myslíte si, že je to adekvátny trest?

To sa musíte spýtať súdu, nie som odborník na trestné právo. Neviem, či to je primeraný trest.

Ste prekvapený, že sa nechal podplácať aj v čase, keď ste boli predsedom vlády?

Určite. Nemyslel som si, že je odkázaný na to, aby zobral nejaký televízor a mobily. Pritom určite nezarábal málo. Nad tým ozaj treba len vyjadriť ľútosť.

Vláda chce robiť reformy v justícii, školstve a v zdravotníctve. Vy ste sa veľmi skepticky vyjadrili na ich adresu, ale Slovensko potrebuje zmeny, dostane na stôl šesť a pol miliardy eur od Európskej únie a bola by škoda, aby takúto šancu nevyužilo.

Určite. Ale treba povedať, že tie podmienky sme si vymysleli my. Ak sme podmienili napríklad investície do zdravotníctva rušením nemocníc a ich zmenou na doliečovacie ústavy, to sme si vymysleli my. To nám nepovedala únia. Vymysleli sme si, že z plánu obnovy dostaneme peniaze, len ak postavíme tri nové nemocnice, hoci je to fantazmagória, lebo nepostavia ani jednu. Namiesto toho, aby sme tie peniaze použili komplet na rekonštrukciu existujúcich nemocníc a možno jednu, tie Rázsochy, postavme.

Išli by ste do predvolebnej koalície so stranou Smer?

Odchodom zo strany Smer sa mi osobne uľavilo. Som na čele strany, ktorú môžeme kreovať, ako si myslíme. Nejdeme sa predháňať, kto hlasnejšie kričí, chceme prinášať riešenia a uvidíme, ako sa voliči rozhodnú. Keď sa rozhodnú, že sa chcú vrátiť do minulosti, a budú chcieť Roberta Fica možno aj – ako sa šušká – s Andrejom Dankom na kandidátke, tak nech si ho vyberú. Budú si môcť vybrať medzi kombináciou Robert Fico a Andrej Danko, Hlas Petra Pellegriniho a jeho kolegov, niekoho z terajšej koalície alebo možno nejakú stranu, ktorá sa do parlamentu dostane.