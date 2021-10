Matovič šokoval zdravotníkov presunom peňazí. Nemocnice hovoria o poslednom klinci do rakvy

O 232 miliónov eur menej pôjde do konca roka do sektora zdravotníctva. Ministerstvo financií tvrdí, že mu nič neberie, peniaze len presúva.

O 232 miliónov eur menej pôjde do konca roka do sektora zdravotníctva. Ministerstvo financií, ktoré vedie Igor Matovič (OĽaNO), tvrdí, že očakáva odklad poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Tento odklad predstavuje vo finančnom vyjadrení „približne 200 miliónov eur“. Tie by sa mali teda presunúť do budúceho roka.

Nárast príjmov a efekt odsunu zdravotnej starostlivosti ministerstvo financií dokopy kvantifikovalo na sumu 232 miliónov, tvrdí tlačový odbor Matovičovho rezortu. Ministerstvo financií zdôrazňuje, že „zdravotníctvu žiadne prostriedky neberie, len ich presúva na obdobie, keď budú potrebné“. Podľa daňovej prognózy sa má platba za poistencov štátu celkovo znížiť o 232 miliónov eur na 1,2 miliardy.

Rezort financií však aj tvrdí, že v tomto roku „pôjdu zo štátneho rozpočtu do zdravotníctva (na zdravotnícke výdavky súvisiace s pandémiou a platby štátu) dokopy takmer 2 miliardy eur“. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) tvrdí, že to neohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Asociácia nemocníc však hovorí o „poslednom klinci do rakvy zdravotníctva“.

„Obávame sa, že toto rozhodnutie bude mať priamy dosah na chod nemocníc a ohrozí poskytovanú starostlivosť pre pacientov,“ uviedla asociácia v stanovisku. „V čase nastupujúcej tretej vlny môže znamenať, že zdravotníctvo bude čeliť krízovej situácii, napríklad nemocnice nebudú schopné vyplácať mzdy lekárom a sestrám,“ dodáva asociácia.

So žiadosťou o neokliešťovanie rozpočtu sa na Lengvarského obrátila aj Slovenská lekárska komora. Poslancov zasa žiada, aby tento návrh jednoducho neschválili.

Asociácia na ochranu práv pacientov upozorňuje, že súčasná situácia môže mať fatálne následky pre pacientov. „Vyzývame ministra financií, aby zvážil všetky dôsledky tohto návrhu a priznal plnú úhradu zdravotnej starostlivosti za poistencov štátu tak, ako je zadefinovaná v rozpočte pre tento rok,“ povedala šéfka asociácie Mária Lévyová.

Peter Pellegrini (nez., Hlas) zasa vyzval ministra zdravotníctva, aby sa vzdal svojej pozície, ak sa nepostaví Matovičovi a dovolí, aby ušetril na platbách zdravotným poisťovniam. Pellegrini tvrdí, že Lengvarský už informoval poisťovne, že za posledný štvrťrok 2021 dostanú menej peňazí, ako by mali dostať.