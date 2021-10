Pellegrini vyzval prezidentku na vrátenie novely zákona o štátnej službe

„Opäť sme boli niekoľko týždňov svedkami diskusií, kultúrnych vojen, len, žiaľ, nie o tom, čo ľudí na Slovensku trápi. Vrcholom všetkého bolo dnešné hlasovanie o zákone o štátnej službe,“ skonštatoval Pellegrini. Pripomenul, že SR sa už dávno zaviazala, že bude mať stabilnú štátnu správu, aby mali aj štátni zamestnanci nejaké garancie. V súvislosti s koaličnou novelou hovorí práve o narušení tejto stability a politických čistkách. Namieta najmä to, že bez udania dôvodu môže generálny tajomník služobného úradu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca.

Poukázal aj na to, že koalícia tzv. prílepkom posilnila aj kompetencie ministra vnútra vo vzťahu k policajtom vo funkciách nadriadených. Tvrdí, že prijaté zmeny sú veľmi nebezpečné do budúcna. Pri policajnom prezidentovi vidí priestor na to, aby mal minister väčšie možnosti pri jeho výbere. „Môže mať priamu kompetenciu vo vzťahu k policajnému prezidentovi, ale to je tak všetko,“ povedal s tým, že vo vzťahu k policajtom by však šéf rezortu nemal mať možnosť zasahovať.

Novelu vníma ako zlú a nebezpečnú aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Vyzdvihol význam štátnej správy pre krajinu. Na jednej strane síce rozumie úmyslu novely, pričom poukázal na zotrvávanie rôznych nominantov bývalých vlád vo funkciách, no oveľa väčší problém vidí v zlej motivácii, korupcii či absencii kariérnej perspektívy medzi drvivou väčšinou štátnych úradníkov, ktorí nie sú politickými nominantami. Namieta, že vláda tento problém nerieši a úradníkov ešte viac demotivuje.

Upozornil i na strach vo verejnej správe, ktorý môže novela vyvolať. „Strachom sa predsa nemanažuje štát. Koalícia nám všetkým týmto zákonom urobila jednu obrovskú, medvediu službu,“ podotkol. Zároveň dodal, že takýmito zmenami vytára priestor do budúcna, aby nasledujúce vlády mohli verejnú správu vyčistiť od profesionálov a dosadiť do nej ešte viac politických nominantov. „Absurdnosťou tohto návrhu zákona je, že vláda ide zlegálniť tie najhoršie praktiky Smeru-SD v štátnej správe.“

Hnutie OĽANO to vníma inak. Tvrdí, že prijatá novela posilňuje princípy transparentnosti, odpolitizovania, profesionality a etického výkonu povolania štátnych úradníkov. Zopakovalo, že vo funkciách sú často „zabetónovaní“ politickí nominanti bývalých vlád. K posilneniu personálnej právomoci ministra vnútra pri nadriadených funkcionároch v polícii hnutie dodalo, že ide o reakciu na viaceré problémy z praxe a že návrh je vyústením debaty s odbornou verejnosťou. Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) už avizoval záujem prísť v budúcom roku s komplexnou zásadnou reformou štátnej správy.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) si myslí, že novela neprináša nič, čo by tu ešte nebolo. "Táto možnosť bola v zákone aj predtým. To, že sa to v 2019 zmenilo, bolo, povedzme si úprimne, za účelom toho, aby sa mnohí ľudia zabetónovali vo funkciách. Dnes vnímame na funkciách mnohých, ktorí tam z profesionálneho hľadiska nemajú čo robiť,“ komentoval.

„Dnes začali oficiálne čistky v štátnej správe a v polícii,“ reagoval na tlačovej konferencii predseda opozičného Smeru Robert Fico s tým, že na základe pozmeňujúceho návrhu koalícia dosiahla, že sa bude môcť zbaviť kohokoľvek v štátnej správe bez akýchkoľvek dôvodov. Dodal, že žiadny profesijný orgán neodsúhlasil tento návrh a nebol ani predmetom tripartity. Aj Smer sa obracia na prezidentku, aby legislatívu nepodpísala. „Ak prezidentka podpíše tento zákon, schvaľuje politické čistky v štátnej službe a Policajnom zbore,“ skonštatoval Fico.