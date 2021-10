Matovič šetrí. Sulík púšťa urážky jedným uchom dnu, druhým von. Reč je o rozpočte

Deficit budúcoročného rozpočtu by mal dosiahnuť 4,3 percenta, opakuje minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Tvrdí, že koaličným partnerom ho už predstavil a hneď im aj povedal, že nedostanú nič navyše.

Takto Matovič opísal tvorbu štátneho rozpočtu na sociálnej sieti.

„Ministri si pýtali viac o 6,6 miliardy,“ spočítal Matovič požiadavky svojich kolegov vo vláde. „Ale nenavrhli, kde by sme mohli šetriť alebo odkiaľ získať nové príjmy. Preto nedostane nikto nič navyše, aby sme boli zodpovední voči našim deťom a vnúčatám,“ dodal.

Ale už minulý týždeň ministrom odkazoval, že ich bude učiť šetriť. Teraz má aj dobrú správu. „Povedal som koaličným partnerom, že ak sa budeme správať zodpovedne, to znamená, že ak splníme verejné sľuby a prijmeme zákon o výdavkových limitoch, zákon o dlhovej brzde a zákon, ktorý zastavilizuje stav s dôchodkami do budúcna, pokúsim sa vyrokovať s Európskou komisiou, aby sme mohli navýšiť výšku deficitu približne o pol percenta,“ dodal Matovič.

VIDEO: Ako chce prinúť Matovič ministrov šetriť?

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zasa doplniť, že vláda by mala prijať rozpočet na najbližšom zasadnutí, teda na budúci týždeň. On sám sa na rokovaní s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) zaviazal, že do konca sa vyjadrí k rozpočtom ministerstiev, ktoré patria pod liberálov. Ide o rezorty hospodárstva, školstva, zahraničných vecí a spravodlivosti. „Plán, ktorý má Eduard Heger, a my ho podporujeme, je, že rozpočet má byť schválený na vláde budúci týždeň,“ dodal Sulík.

Na otázku, ako sa mu rokuje o rozpočte práve s Matovičom, s ktorým má konfliktu od vzniku tejto vládnej koalície, Sulík odpovedal svojsky: „Už približne rok nereagujem na žiadne útoky, urážky, osočovania. Púšťam ich ľavým uchom dnu a pravým von. Minule som to skúsil pravým dnu a ľavým uchom von, ale nebolo to také dobré. Buďte kľudní, ja si toto nevšímam,“ povedal Sulík.

VIDEO: Sulík o Matovičovi a nápadoch na šetrenie.

Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. ďalšie vi­deá

Je pripravený, že na budúci rok sa bude šetriť. „Dokonca mám nádej, že nastal čas, že budeme robiť niektoré odvážne rozhodnotia. Napríklad, že zrušíme úrady práce,“ povedal Sulík. Vysvetlil, že dnes ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, stačí si „naťukať profesia.sk alebo niektorého z ďalších poskytovateľov pracovných ponúk“. „Nemyslím si, že musíme zamestnávať dvetisíc alebo viac úradníkov, ktorí prácu sprostredkujú. Možno nastal čas, že prijeme aj takéto odvážne rozhodnutia, ak by to bolo na stole, my to podporíme,“ načrtol. No a pre tých, ktorí nemajú počítače, alebo nevedia pracovať s novými technológiami, by zriadil pri už zrušených úradoch práce internetové stanice. Predpokladá totiž, že pri povinnej základnej školskej dochádzke je „primerané od štátu čakať, že každý vie čítať a písať“.